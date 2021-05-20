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Дочь Анастасии Заворотнюк спустила 33 800 рублей на дачный костюм

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Анна Заворотнюк

Фото: Instagram @anna_zavorotnyuk

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна показала свои дачные будни, а заодно — дала мастер-класс на тему стильных домашних образов. Мы взяли на вооружение total-look цвета неба — и вам советуем!

Даже скрываясь от шума мегаполиса в саду загородного дома, Заворотнюк остается истинной фэшионисткой. Модель сделала ставку на небесно-голубой оттенок, который прочно держится в топе самых модных цветов сезона весна-лето 2021. Свободное флисовое худи лазурного цвета плюс широкие брюки с эффектом tie-dye — выверенная формула, которую стоит запомнить. В ссылку на дачу чаще всего попадают старые вещи, но Анна пошла по другому пути и потратила на стильный костюм от немецкого бренда 33 800 рублей.

Анна Заворотнюк

На поиски новых эмоций не так давно отправилась и певица Наталья Подольская, только она взяла курс на Питер. Подробнее о том, какой travel-образ выбрала звезда и сколько на него потратила, читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram @anna_zavorotnyuk

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