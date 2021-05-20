Дочь Анастасии Заворотнюк спустила 33 800 рублей на дачный костюм

Даже скрываясь от шума мегаполиса в саду загородного дома, Заворотнюк остается истинной фэшионисткой. Модель сделала ставку на небесно-голубой оттенок, который прочно держится в топе самых модных цветов сезона весна-лето 2021. Свободное флисовое худи лазурного цвета плюс широкие брюки с эффектом tie-dye — выверенная формула, которую стоит запомнить. В ссылку на дачу чаще всего попадают старые вещи, но Анна пошла по другому пути и потратила на стильный костюм от немецкого бренда 33 800 рублей.