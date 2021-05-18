Носки за 6000 рублей и тренч Burberry: сколько стоит наряд Натальи Подольской

Посмотреть красоты северной столицы России отправилась певица Наталья Подольская. В преддверии 39-летия звезда со своей сестрой-двойняшкой Юлианой решили порадовать себя и ненадолго сбежать в Санкт-Петербург. Между прогулками по улицам и экскурсией по рекам и каналам Подольская успела блеснуть в своем travel look в оттенках капучино, а мы провели расследование и выяснили, сколько стоит наряд.