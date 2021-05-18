Носки за 6000 рублей и тренч Burberry: сколько стоит наряд Натальи Подольской
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10
Фото: Instagram @nataliapodolskaya
Посмотреть красоты северной столицы России отправилась певица Наталья Подольская. В преддверии 39-летия звезда со своей сестрой-двойняшкой Юлианой решили порадовать себя и ненадолго сбежать в Санкт-Петербург. Между прогулками по улицам и экскурсией по рекам и каналам Подольская успела блеснуть в своем travel look в оттенках капучино, а мы провели расследование и выяснили, сколько стоит наряд.
Певица надела мини-сарафан песочного цвета поверх бланковой футболки. Дополнил комплект классический тренч Burberry, который обошелся певице в круглую сумму — 145 000 рублей. Мимо сезонных новинок от Рикардо Тиши Наталья пройти явно не может. В аутфите «подружились» кроссовки за 44 800 рублей, трендовая панама с анималистичным принтом за 112 000 и носки за 6000 — все от Burberry.
Наталья Подольская
Совсем недавно мы рассказывали про самые актуальные варианты панам на любой вкус и кошелек. О том, как правильно миксовать хит сезона со своим гардеробом, читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram @nataliapodolskaya
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!
Автор:
Популярное