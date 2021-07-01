Для пляжа и города: 12 удачных образов звезд с шортами
Ким Кардашьян отправилась на заслуженные римские каникулы, а заодно показала простой и стильный аутфит для жаркого лета в городе. Звезда выбрала топ с интригующим разрезом, вьетнамки и свободные шорты на резинке — в духе тех, которые носят боксеры. Мы провели модное расследование, и нашли 12 удачных образов знаменитостей с главной деталью теплого сезона — листайте галерею!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Instagram @kimkardashian
Виктория Лопырева делает ставку на длину мини и хвастается обновленным загаром на стройных ногах. Идеальную модель вы узнаете сразу: плотный материал, высокая посадка и «расслабленный» силуэт. В авангарде трендов снова шорты cut-off — те самые, что напоминают обрезанные вручную старые джинсы.
Их во всю носят Айза Долматова, Наталья Якимчик и Кьяра Ферраньи. Еще одно триумфальное возвращение отпраздновали велосипедки, которые в паре с удлиненными блейзерами и босоножками на шпильках дают вау-эффект. Доказательство — аутфиты Ксении Бородиной и Инны Маликовой.
Ранее мы рассказывали, где купить самые модные шорты сезона. Варианты всех мастей ищите в гиде от Passion.ru.
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