Для пляжа и города: 12 удачных образов звезд с шортами

Виктория Лопырева делает ставку на длину мини и хвастается обновленным загаром на стройных ногах. Идеальную модель вы узнаете сразу: плотный материал, высокая посадка и «расслабленный» силуэт. В авангарде трендов снова шорты cut-off — те самые, что напоминают обрезанные вручную старые джинсы.

Их во всю носят Айза Долматова, Наталья Якимчик и Кьяра Ферраньи. Еще одно триумфальное возвращение отпраздновали велосипедки, которые в паре с удлиненными блейзерами и босоножками на шпильках дают вау-эффект. Доказательство — аутфиты Ксении Бородиной и Инны Маликовой.

Ранее мы рассказывали, где купить самые модные шорты сезона. Варианты всех мастей ищите в гиде от Passion.ru.