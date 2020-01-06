Юбка с разрезом и пиджак на голое тело: Керри Вашингтон появилась в дерзком образе на «Золотом Глобусе»
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Фото: Global Look Press via ZUMA Press
Темой номер один понедельника, 6 января, стала прошедшая в Лос-Анджелесе церемония вручения премии «Золотой глобус». Самый дерзкий наряд на красной дорожке продемонстрировала 42-летняя актриса и политическая активистка Керри Вашингтон. Темнокожая красотка вышла в длинной шелковой юбке с высоким разрезом и смелыми цепями вместо топа под расстегнутым пиджаком Altuzarra. Ярким акцентом образа стала красная помада.
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
Напомним, Керри Вашингтон знакома зрителям по фильмам «Рэй», «Фантастическая четвёрка», «Последний король Шотландии», «Фантастическая четвёрка: Вторжение Серебряного сёрфера» и «Джанго освобождённый».
Фото: Globallookpress, East News
Видео: YouTube/E! Red Carpet & Award Shows
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