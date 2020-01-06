Юбка с разрезом и пиджак на голое тело: Керри Вашингтон появилась в дерзком образе на «Золотом Глобусе»

Темой номер один понедельника, 6 января, стала прошедшая в Лос-Анджелесе церемония вручения премии «Золотой глобус». Самый дерзкий наряд на красной дорожке продемонстрировала 42-летняя актриса и политическая активистка Керри Вашингтон. Темнокожая красотка вышла в длинной шелковой юбке с высоким разрезом и смелыми цепями вместо топа под расстегнутым пиджаком Altuzarra. Ярким акцентом образа стала красная помада.