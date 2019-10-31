Дизайнерские туфли и юбка из масс-маркета: королева Летиция сэкономила на образе для официального приема
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Globallook
Королева выбрала гамму базовых оттенков и классических клетчатый принт. На ней – шелковая блузка с глубоким V-образным вырезом, надетая поверх черного топа.
Струящийся шелк образует нежные драпировки и играет выигрышную партию с клетчатой юбкой-миди дымчато-серого оттенка. Силуэт подчеркнул не только стройную талию и бедра Летиции, но и ее приверженность испанским брендам. Стоимость юбки от Massimo Dutti – £85,95 (около 7000 рублей), как сообщает Daily Mail. Бюджетная деталь дополнена кожаным черным поясом и эффектными лодочками Prada.
Ранее мы рассказывали о необычном образе Летиции, выбранном по случаю торжественного парада. О том, как испанская королева вышла в свет в будуарном розовом корсете с перьями, читайте на Passion.ru.
Фото: Globallook
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!