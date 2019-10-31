Дизайнерские туфли и юбка из масс-маркета: королева Летиция сэкономила на образе для официального приема

Ранее мы рассказывали о необычном образе Летиции, выбранном по случаю торжественного парада. О том, как испанская королева вышла в свет в будуарном розовом корсете с перьями, читайте на Passion.ru.

Фото: Globallook

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