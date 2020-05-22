Дизайнер Симон Порт Жакмюс сделал свою бабушку лицом новой рекламной кампании

Ранее мы рассказывали о дизайнере Вере Вонг, которая недавно похвасталась подтянутым прессом и тонкой талией в своем Instagram. Пользователи не поверили, что в этом году ей исполнится 71 год. Подробнее читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram

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