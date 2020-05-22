Дизайнер Симон Порт Жакмюс сделал свою бабушку лицом новой рекламной кампании
Фото: Instagram
Серию снимков и бекстейдж Жакмюс опубликовал в своем Instagram. «Моя бабушка Лилин моими глазами. Лето 2020 (одна из тех съемок, которые я считаю особенными)» — добавил модельер. Встреча с моделью по классике карантинного жанра произошла в FaceTime.
Бабушка Лилит примерила знаковые модели коллекции: брючный костюм в оттенке неоновой фуксии, завоевавший сердца главных it-girls мира, декольтированное платье-макси оливкового цвета, объемную белую рубашку и градиентной юбкой-плиссе. Образы модели дополняли узнаваемые аксессуары бренда Jacquemus — акцентные серьги, трапециевидные сумки Chiquito, соломенные тоуты и летнюю новинку — миниатюрную сумочку La Boite a Gateaux, которая у дизайнера ассоциируется с коробкой для пирога.
Ранее мы рассказывали о дизайнере Вере Вонг, которая недавно похвасталась подтянутым прессом и тонкой талией в своем Instagram. Пользователи не поверили, что в этом году ей исполнится 71 год. Подробнее читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!