Диброва и Лопырева в платьях с гипнотическими разрезами: голосуйте, кто ярче

Виктория Лопырева вещает из Дубая — в эффектном красном платье с головокружительным разрезом от бедра и декольте, практически не оставившим места для фантазии. Акцентируют лаконичный фасон мерцающие детали по краям низа и лифа. Дополняют образ туфли современных Золушек от Mach & Mach, стоимость которых становится доступной лишь после встречи с феей — 1 750 долларов (около 131 000 рублей).