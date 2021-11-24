passion.ru
1 мин.

Диброва и Лопырева в платьях с гипнотическими разрезами: голосуйте, кто ярче

Жгуче-алый цвет — секретное оружие, воспользовавшись которым вы гарантированно будете на высоте. Трюк часто применяют селебрити — особенно тогда, когда нужно произвести эффект «вау». В модном баттле встретились сразу две звездные красотки — Полина Диброва и Виктория Лопырева. Голосуйте, чей вечерний образ эффектнее!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Виктория Лопырева

Фото: Instagram @lopyrevavika

Виктория Лопырева вещает из Дубая — в эффектном красном платье с головокружительным разрезом от бедра и декольте, практически не оставившим места для фантазии. Акцентируют лаконичный фасон мерцающие детали по краям низа и лифа. Дополняют образ туфли современных Золушек от Mach & Mach, стоимость которых становится доступной лишь после встречи с феей — 1 750 долларов (около 131 000 рублей).

В подобном образе недавно появилась Полина Диброва. Молодая супруга известного телеведущего выбрала алое платье с гипнотическим разрезом для дня рождения подруги. Зато зону декольте предпочла оставить в секрете. Завершили образ лодочки цвета жгучего перца и стейтмент-серьги.

Дмитрий и Полина Дибровы

Дмитрий и Полина Дибровы

Фото: Instagram @polinadibrova

По-настоящему сложный выбор — между Леди Гагой и Ренатой Литвиновой, которые появились в одинаковых платьях Gucci примерно в одно и то же время. Кто ярче — выбирайте на Passion.ru.

Фото: Instagram

Новости партнеров
О чем говорят