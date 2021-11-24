Диброва и Лопырева в платьях с гипнотическими разрезами: голосуйте, кто ярче
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @lopyrevavika
Виктория Лопырева вещает из Дубая — в эффектном красном платье с головокружительным разрезом от бедра и декольте, практически не оставившим места для фантазии. Акцентируют лаконичный фасон мерцающие детали по краям низа и лифа. Дополняют образ туфли современных Золушек от Mach & Mach, стоимость которых становится доступной лишь после встречи с феей — 1 750 долларов (около 131 000 рублей).
В подобном образе недавно появилась Полина Диброва. Молодая супруга известного телеведущего выбрала алое платье с гипнотическим разрезом для дня рождения подруги. Зато зону декольте предпочла оставить в секрете. Завершили образ лодочки цвета жгучего перца и стейтмент-серьги.
Фото: Instagram @polinadibrova
По-настоящему сложный выбор — между Леди Гагой и Ренатой Литвиновой, которые появились в одинаковых платьях Gucci примерно в одно и то же время. Кто ярче — выбирайте на Passion.ru.
Фото: Instagram