Девушку выгнали с тренировки, назвав ее спортивную форму вульгарной
Фото: Instagram @gabigoddard
Причиной конфликта стала спортивная форма Габби — базовый бра-топ и облегающие велосипедки высокой посадки в цвете мокрого асфальта. Комплект был назван одним из сотрудников клуба слишком открытым и даже вульгарным, и девушку попросили переодеться, так как рядом занимаются подростки. Жалоба поступила от школьного учителя.
Фото: Instagram @gabigoddard
Спортсменка написала обращение к директору школы, подчеркнув, что ее права как женщины и клиента спортклуба были ущемлены. «Сегодня я надела эту форму, потому что на улице 23 градуса тепла, а зал залит солнцем и кондиционера в нем нет. Я выполняю сложные силовые упражнение с большим весом, что требует свободы движений. Эластичная и комфортная одежда — необходимость для меня» — пишет Габби. Не получив ответ, она сменила спортклуб. А опубликованную в блоге историю тут же подхватили аккаунты феминистической тематики. «Я в ужасе от того, что школа культивирует такие ценности. Они ущемляют выбор взрослой независимой женщины» — цитирует Годдар Daily Mail.
Фото: Instagram @gabigoddard
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