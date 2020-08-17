Девушку выгнали с тренировки, назвав ее спортивную форму вульгарной

Спортсменка написала обращение к директору школы, подчеркнув, что ее права как женщины и клиента спортклуба были ущемлены. «Сегодня я надела эту форму, потому что на улице 23 градуса тепла, а зал залит солнцем и кондиционера в нем нет. Я выполняю сложные силовые упражнение с большим весом, что требует свободы движений. Эластичная и комфортная одежда — необходимость для меня» — пишет Габби. Не получив ответ, она сменила спортклуб. А опубликованную в блоге историю тут же подхватили аккаунты феминистической тематики. «Я в ужасе от того, что школа культивирует такие ценности. Они ущемляют выбор взрослой независимой женщины» — цитирует Годдар Daily Mail.