Девушку рассмешило доставленное из интернет-магазина дизайнерское пальто

Девушка уточнила, что пальто было доступно в коричневом и белом цветах. В описании указано, что материал - «имитация крокодиловой кожи», а размер соответствует стандартному. Когда Ева взяла в руки новую зимнюю одежду и примерила ее, она была ошеломлена: девушка буквально утонула в пальто.

«Ожидание против реальности», - подписала она пост. Запись набрала около 200 лайков. «Это пальто сделало мой день», - посмеялись подписчики. «Как можно сшить такой мешок», - удивились в Сети. «Новая мешковая мода», - добавили другие.