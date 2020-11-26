Девушку рассмешило доставленное из интернет-магазина дизайнерское пальто
В социальной сети Twitter девушка опубликовала смешные фотографии, показывающие, как на самом деле выглядит виниловый тренч из крокодиловой кожи, который она приобрела в Сети. Она сравнила фотографии модели на сайте со своими снимками в новом наряде и вызвала улыбку подписчиков.
Expectations vs reality @ASOS pic.twitter.com/FtJ0Kz8nc5— Eve Curran (@curran_eve) November 19, 2020
Девушка уточнила, что пальто было доступно в коричневом и белом цветах. В описании указано, что материал - «имитация крокодиловой кожи», а размер соответствует стандартному. Когда Ева взяла в руки новую зимнюю одежду и примерила ее, она была ошеломлена: девушка буквально утонула в пальто.
«Ожидание против реальности», - подписала она пост. Запись набрала около 200 лайков. «Это пальто сделало мой день», - посмеялись подписчики. «Как можно сшить такой мешок», - удивились в Сети. «Новая мешковая мода», - добавили другие.
Ранее 23-летняя будущая невеста Меган Тейлор решила сэкономить на свадебном платье, купив его в интернете, однако осталась недовольна покупкой.
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Фото: pexels.com
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