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Девушка застряла в платье и рассмешила пользователей

Пользователь TikTok Ханна Голдинг застряла в платье и рассмешила друзей, ролик она опубликовала в Сети под ником hannahgoulding_.

На кадрах, выложенных девушкой, она примеряет красное короткое платье. Сначала автор продемонстрировала, каким наряд был на сайте, где она купила вещь. Далее Ханна показывает результат покупки. Неожиданно девушка застревает в декорированном воротнике, переходящем в правый рукав.

Голдинг изо всех сил пытается натянуть платье через голову, но это ей не удается. Из-за этого перед лицом девушки как хобот слона свисает шифоновый рукав. Пока девушка «боролась» с платьем, за кадром смеялись ее друзья. «Как я хотела выглядеть и что получила на самом деле», — подписала пост автор видео. Ролик набрал 125 лайков.

Ранее сковывающее движения свадебное платье вызвало недоумение в Сети. Пользователи так и не поняли, почему невеста отдала предпочтение этому странному и неудобному наряду.

Девушка, похваставшаяся чудом дизайнерской мысли в соцсетях, явно рассчитывала на другую реакцию и комментарии. Пользователи группы единодушно признали ее наряд «самым ужасным из-за нелепого дизайна и некомфортного использования».

Фото: TikTok/hannahgoulding, pexels.com_

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