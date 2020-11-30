Девушка застряла в платье и рассмешила пользователей
На кадрах, выложенных девушкой, она примеряет красное короткое платье. Сначала автор продемонстрировала, каким наряд был на сайте, где она купила вещь. Далее Ханна показывает результат покупки. Неожиданно девушка застревает в декорированном воротнике, переходящем в правый рукав.
Голдинг изо всех сил пытается натянуть платье через голову, но это ей не удается. Из-за этого перед лицом девушки как хобот слона свисает шифоновый рукав. Пока девушка «боролась» с платьем, за кадром смеялись ее друзья. «Как я хотела выглядеть и что получила на самом деле», — подписала пост автор видео. Ролик набрал 125 лайков.
Ранее сковывающее движения свадебное платье вызвало недоумение в Сети. Пользователи так и не поняли, почему невеста отдала предпочтение этому странному и неудобному наряду.
Девушка, похваставшаяся чудом дизайнерской мысли в соцсетях, явно рассчитывала на другую реакцию и комментарии. Пользователи группы единодушно признали ее наряд «самым ужасным из-за нелепого дизайна и некомфортного использования».
Фото: TikTok/hannahgoulding, pexels.com_
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