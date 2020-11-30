Девушка застряла в платье и рассмешила пользователей

Ранее сковывающее движения свадебное платье вызвало недоумение в Сети. Пользователи так и не поняли, почему невеста отдала предпочтение этому странному и неудобному наряду.

Девушка, похваставшаяся чудом дизайнерской мысли в соцсетях, явно рассчитывала на другую реакцию и комментарии. Пользователи группы единодушно признали ее наряд «самым ужасным из-за нелепого дизайна и некомфортного использования».