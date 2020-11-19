Сковывающее движения свадебное платье вызвало недоумение в Сети

Хотя сам по себе тесно облегающий силуэт наряд, оформленный глубоким декольте и пышной юбкой от колен к полу, на фото выглядел весьма эффектно, подписчики сошлись во мнении, что он стягивает грудную клетку так сильно, что сложно дышать, да и непродуманный фасон платья не оставляет его обладательнице шанса нормально двигаться. Другими словами, в этом свадебном чуде можно лишь только сфотографироваться, но не больше.

«Свадебное платье моей мечты? Это то, в чем я не смогу ни ходить, ни сидеть, ни дышать», «Она великолепна, но где двухколесная тележка, чтобы перевозить ее с места на место?», «Думаю, ей не очень комфортно. Все, о чем я могу думать, глядя на эту фотографию — как неприятно, наверное, носить это платье», «В нем совершенно невозможно двигаться!», «Свадебное платье? Вы серьезно? А почему не наряд для пыток?» — упражнялись в своем остроумии подписчики группы.

А как вам кажется? Решились бы вы на такой дизайнерский наряд или выбрали бы более классическое свадебное платье?