Девушка заказала романтичную пижаму онлайн и получила смешной костюм на Хэллоуин

Сотни людей, увидевшие пост, написали, что не смогли сдержать слез от смеха. По их словам, пост 31-летней австралийки был самым веселым, что они видели за день. «Я просто так смеялась, это золото», — написала одна женщина. Многие признались, что за последние годы много раз терпели фиаско во время покупок в интернете. «Я только что заказала кучу таких вещей и ожидаю чего-то похожего», — уточнила пользователь. «Ненавижу, когда такое происходит», — добавила женщина.

Ранее Анна Басби из Кента решила сэкономить и купила пальто на распродаже в одном из сетевых магазинов. Примеряя его у зеркала, девушка обнаружила, что карманы пуховика набиты мусором — грязными бумажными салфетками и мешками для использованных подгузников.