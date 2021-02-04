Девушка заказала романтичную пижаму онлайн и получила смешной костюм на Хэллоуин
На снимках, которые выложила австралийка, — пижама на модели и одежда, которую доставил в итоге ей курьер. «Когда вы делали покупки на День святого Валентина, но в итоге получили костюм на Хэллоуин. То, что я ждала, и то, что получила, кардинально отличаются», — подписала свой пост в социальной сети автор.
Укороченный комплект идеально сидит на модели, демонстрирует ее подтянутый живот и длинные ноги. Между тем на Оливии пижама мешковатая, она некрасиво облегает ее во всех «неудобных» местах.
Сотни людей, увидевшие пост, написали, что не смогли сдержать слез от смеха. По их словам, пост 31-летней австралийки был самым веселым, что они видели за день. «Я просто так смеялась, это золото», — написала одна женщина. Многие признались, что за последние годы много раз терпели фиаско во время покупок в интернете. «Я только что заказала кучу таких вещей и ожидаю чего-то похожего», — уточнила пользователь. «Ненавижу, когда такое происходит», — добавила женщина.
Ранее Анна Басби из Кента решила сэкономить и купила пальто на распродаже в одном из сетевых магазинов. Примеряя его у зеркала, девушка обнаружила, что карманы пуховика набиты мусором — грязными бумажными салфетками и мешками для использованных подгузников.
Фото и видео: Instagram/@houseofwhite, pexels.com_
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!