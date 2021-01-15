Девушка с формами показала, как выглядеть стройнее с помощью принта
Героиня этой истории приобрела силуэтное макси-платье с экстремально глубоким декольте и необычным абстрактным принтом в кофейных тонах. Девушка обладает соблазнительными изгибами, но такого эффекта она не ожидала. Как только она затянула пояс на талии, она будто потеряла несколько размеров в считанные секунды. Секрет — в оптической иллюзии, создаваемой принтом. «Выглядит так, будто я связала все свои органы в один узел» — пошутила модель.
Магия платья настолько впечатлила пользователей, и многие захотели такой наряд себе. «Я в шоке! Мне срочно нужно это платье», «Бегу заказывать», «Выглядит немного устрашающе!», — писали в комментариях. Далеко не всегда покупки онлайн оказываются удачными. Одна из любительниц шопинга мечтала о небесно-голубом вечернем платье, а получила нечто, напоминающее целлофановый пакет. Подробнее читайте на Passion.ru.
Фото и видео: TikTok / Freepik
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