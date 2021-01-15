Девушка с формами показала, как выглядеть стройнее с помощью принта

Героиня этой истории приобрела силуэтное макси-платье с экстремально глубоким декольте и необычным абстрактным принтом в кофейных тонах. Девушка обладает соблазнительными изгибами, но такого эффекта она не ожидала. Как только она затянула пояс на талии, она будто потеряла несколько размеров в считанные секунды. Секрет — в оптической иллюзии, создаваемой принтом. «Выглядит так, будто я связала все свои органы в один узел» — пошутила модель.