Девушка не смогла сдержать смех, получив платье из онлайн-магазина

Девушка купила вечерний наряд за 150 фунтов стерлингов (около 15 тысяч рублей). На сайте она увидела синее платье в пол, которое, по ее мнению, прекрасно бы смотрелось на ней. Анна с нетерпением ждала доставки, но, открыв упаковку, не смогла сдержать смех. На видео в социальной сети она добавила снимок платья, которое, как ей казалось, она покупает, и фотографию дизайнерского наряда, который ей доставили.

Результат оказался совсем не таким, каким себе представляла юзер: платье сидело на фигуре ужасно, кроме того, оно оказалось прозрачным и с меньшим количеством блесток.