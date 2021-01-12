Девушка не смогла сдержать смех, получив платье из онлайн-магазина
Девушка купила вечерний наряд за 150 фунтов стерлингов (около 15 тысяч рублей). На сайте она увидела синее платье в пол, которое, по ее мнению, прекрасно бы смотрелось на ней. Анна с нетерпением ждала доставки, но, открыв упаковку, не смогла сдержать смех. На видео в социальной сети она добавила снимок платья, которое, как ей казалось, она покупает, и фотографию дизайнерского наряда, который ей доставили.
Результат оказался совсем не таким, каким себе представляла юзер: платье сидело на фигуре ужасно, кроме того, оно оказалось прозрачным и с меньшим количеством блесток.
«Никогда не смогу доверять онлайн-магазинам», — подписала автор видео. Друзья Анны также не смогли сдержать смех. «Сестра, моя челюсть упала и не может подняться», — написали в комментариях. «Платье даже близко не похоже на то, что на фото», — согласились юзеры.
«Где вы это заказывали? Чтобы я знала, где не стоит покупать», — уточнила еще одна женщина. «Я работаю в магазине для особых случаев, и мы говорим покупателям, что им действительно не следует делать заказы в интернете, но они нам не верят, и это происходит всегда», — поделилась опытом продавец. «Это задело мою душу модельера», — добавил еще один человек.
Фото и видео: TikTok/@annadinh, pexels.com
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