Девушка Дэниэла Рэдклиффа пришла на премьеру в обуви, которую давно пора выбросить

Дэниэл очаровывал присутствующих лучезарной улыбкой и одаривал любимую теплыми объятиями. Пара выглядит абсолютно счастливой, и все остальное кажется совершенно незначительным.

Рядом с бойфрендом Эрин чувствует себя вполне уверенно, поэтому не сильно задумывается о том, что надеть на очередной светский вечер. Так, на актрисе оказалось абсолютно простое платье с флористическими мотивами и без единого намека на декольте. К нему — капроновые колготки и пара ботинок, которые стилисты признали бы главным антитрендом. Казнить, нельзя помиловать: даже стройные ноги Дарк они визуально сделали короче и массивнее.

Впрочем, далеко не все модные трофеи из прошлого стоит забыть. Мы составили актуальный список тех, которые доказывают, что новое — хорошо забытое старое. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.