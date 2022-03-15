passion.ru
1 мин.

Девушка Дэниэла Рэдклиффа пришла на премьеру в обуви, которую давно пора выбросить

Март выдался богатым на кинофестивали и премьеры. Так, совсем недавно в Нью-Йорке представили фильм «Затерянный город» с отборным звездным кастом во главе с Сандрой Буллок, Брэдом Питтом и Дэниэлом Рэдклиффом. Последний, кстати, порадовал поклонников редким выходом вместе с возлюбленной, 37-летней актрисой Эрин Дарк.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Дэниэл Рэдклифф и Эрин Дарк

Фото: Eastnews

Дэниэл очаровывал присутствующих лучезарной улыбкой и одаривал любимую теплыми объятиями. Пара выглядит абсолютно счастливой, и все остальное кажется совершенно незначительным.

Рядом с бойфрендом Эрин чувствует себя вполне уверенно, поэтому не сильно задумывается о том, что надеть на очередной светский вечер. Так, на актрисе оказалось абсолютно простое платье с флористическими мотивами и без единого намека на декольте. К нему — капроновые колготки и пара ботинок, которые стилисты признали бы главным антитрендом. Казнить, нельзя помиловать: даже стройные ноги Дарк они визуально сделали короче и массивнее.

Впрочем, далеко не все модные трофеи из прошлого стоит забыть. Мы составили актуальный список тех, которые доказывают, что новое — хорошо забытое старое. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Eastnews / Globallook / Dpa

Новости партнеров
О чем говорят