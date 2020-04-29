Мама девочки-«Бэтмена» рассказала о первых заметных успехах в реабилитации дочери
Мама девочки, Каролина Фаннер, поделилась радостной новостью: малышка Луна впервые гуляла на детской площадке. И судя по последней фотографии, которой женщина поделилась в социальной сети Instagram, прогресс в лечении и реабилитации очень заметен. Врачи уже «сняли» «маску Бэтмена» с ее лба, носика и с области вокруг глаз, корочки уже отвалились, регенерация тканей идет быстрыми темпами – защитные нарукавники надевать больше не нужно.
«Первый раз на детской площадке, – написала Каролина в публикации, – Луна не хочет уходить! Некоторые вещи, которые считаются неотъемлемой рутиной жизни обычной семьи с ребенком, никогда не были частью нашей жизни. После того как Луна родилась, мы постоянно были у врачей, ездили на консультации в разные страны. А когда начались операции, в течение 6 месяцев мы вынуждены были находиться в доме, заботились о перевязках и восстановлении. Так что эта возможность просто погулять на детской площадке очень много для нас значит».
Также Каролина с горечью добавила, что месяц назад они уже предпринимали попытки выйти на детскую площадку, но тогда на лице у девочки были корочки, и дети просто боялись ее. В итоге мать и дочь просто были вынуждены уйти – и Луну это очень расстроило. Женщина призвала всех не забывать учить своих детей тому, что все люди разные, могут по-разному выглядеть, и это не значит, что их надо бояться и не любить. Правильное воспитание и уважение к необычно выглядящим людям поможет всем «Лунам» быть немного счастливее и не прятаться, боясь осуждения.
Фото: Instagram
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