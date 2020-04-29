Мама девочки-«Бэтмена» рассказала о первых заметных успехах в реабилитации дочери

Также Каролина с горечью добавила, что месяц назад они уже предпринимали попытки выйти на детскую площадку, но тогда на лице у девочки были корочки, и дети просто боялись ее. В итоге мать и дочь просто были вынуждены уйти – и Луну это очень расстроило. Женщина призвала всех не забывать учить своих детей тому, что все люди разные, могут по-разному выглядеть, и это не значит, что их надо бояться и не любить. Правильное воспитание и уважение к необычно выглядящим людям поможет всем «Лунам» быть немного счастливее и не прятаться, боясь осуждения.

Фото: Instagram

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