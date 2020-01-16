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«Детские» платья и ковбойские сапоги: в Сети раскритиковали странные наряды пышнотелых подружек невесты

Пользователи Сети бурно обсуждают модное фиаско подружек невесты на свадьбе. Ничто не осталось без внимания — ни пастельно-розовые оттенки, ни сочетание легких платьев с грубой обувью.

Невеста поделилась свадебным снимком на портале Reddit. «Я слишком рефлексирую или это действительно самые худшие платья подружек невесты? Такой ужасный розовый цвет…Я до сих пор пытаюсь продать хотя бы одно за $10» (около 620 рублей — прим. ред.) — прокомментировала девушка.

«За каждое платье было отдано $169 (около 10 500 рублей). Также необходимо было убедиться, что сапоги выглядели прилично. Из других расходов — $75 (около 4600 рублей) на макияж и прическу для каждой» — рассказывает героиня торжества. Девушка объясняет, что она и все ее подруги имеют атлетическое телосложение, и что крайне трудно найти подходящие наряды для всех. На фото девушки позируют в нежно-розовых платьях длиной до колен и чуть выше. Каждое украшено гипюром, струящимся шифоном и фигурным вырезом. Линии декольте у некоторых участниц торжества были настолько экстремальны, что бюст стремился на свободу. К нежным платьям были подобраны грубые ковбойские сапоги с высоким голенищем.

Фото: Reddit.com

Пользователи пытались спасти ситуацию советами. «Не вижу в платьях ничего плохого. Но мне кажется, что дело в фасонах и в выборе обуви», «Ни одно из этих платьев не украшает девушек, бедные», «Милые платья, да и цвет. Но обувь ужасна, и она не будет смотреться хорошо ни на одной женщине», «Не в восторге от цвета. Такие платья больше подошли бы маленьким девочкам», «Такая обувь испортит любую фигуру», «Подружкам невесты с большим бюстом следовало бы надеть платья с V-образным вырезом и бретелями, чтобы обеспечить поддержку груди» — пишут в комментариях.

Фото: Vostock-photo, Reddit.com

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