«Детские» платья и ковбойские сапоги: в Сети раскритиковали странные наряды пышнотелых подружек невесты

«За каждое платье было отдано $169 (около 10 500 рублей). Также необходимо было убедиться, что сапоги выглядели прилично. Из других расходов — $75 (около 4600 рублей) на макияж и прическу для каждой» — рассказывает героиня торжества. Девушка объясняет, что она и все ее подруги имеют атлетическое телосложение, и что крайне трудно найти подходящие наряды для всех. На фото девушки позируют в нежно-розовых платьях длиной до колен и чуть выше. Каждое украшено гипюром, струящимся шифоном и фигурным вырезом. Линии декольте у некоторых участниц торжества были настолько экстремальны, что бюст стремился на свободу. К нежным платьям были подобраны грубые ковбойские сапоги с высоким голенищем.