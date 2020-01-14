Коварная родственница затмила невесту появлением в дорогом белом платье

Коварная родственница обманула всех и накануне торжества решила сменить наряд. Золовка появилась на свадьбе в белом платье в пол с мерцающим декором и кружевом. За невесту вступились пользователи Сети, остро раскритиковав поступок сестры мужа. «Ее платье выглядит некрасиво, а ты – прекрасна», «Неудачная попытка перещеголять невесту», «Как минимум, ее платье слишком мало. В следующий раз пускай хотя бы подбирает платья по размеру», «Ты выглядишь прекрасно, прими мои поздравления! Желаю, чтобы ваш брак был долгим и счастливым. Не думаю, что платье родственницы можно сравнивать с твоим. Оно ужасно сидит и совершенно ей не к лицу!» – пишут в комментариях.