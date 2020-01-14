Коварная родственница затмила невесту появлением в дорогом белом платье
Невеста анонимно пожаловалась на золовку, написав свою историю на портале Reddit. Девушка рассказала, что они с родственницей были в магазине, где та обратила внимание на белое кружевное платье. В этот день она купила бархатный синий наряд, который стоило столько же (или даже дороже), чем платье самой невесты.
«Она знала, что наш бюджет сильно ограничен, и свадьба далась мне тяжело. Накануне моей свадьбы она устроила шумную вечеринку в честь дня рождения сына, которому исполнялся год. Тогда я с радостью помогла ей с приготовлениями и уборкой, из-за чего мои руки были стерты. А она просто кричала на всех целый день» – поделилась невеста. Когда дело дошло до свадьбы, родственница отказалась помогать молодоженам в организации и, более того, даже не захотела быть подружкой невесты.
Фото: Reddit.com
Коварная родственница обманула всех и накануне торжества решила сменить наряд. Золовка появилась на свадьбе в белом платье в пол с мерцающим декором и кружевом. За невесту вступились пользователи Сети, остро раскритиковав поступок сестры мужа. «Ее платье выглядит некрасиво, а ты – прекрасна», «Неудачная попытка перещеголять невесту», «Как минимум, ее платье слишком мало. В следующий раз пускай хотя бы подбирает платья по размеру», «Ты выглядишь прекрасно, прими мои поздравления! Желаю, чтобы ваш брак был долгим и счастливым. Не думаю, что платье родственницы можно сравнивать с твоим. Оно ужасно сидит и совершенно ей не к лицу!» – пишут в комментариях.
Фото: Vostock-photo, Reddit.com
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