Дешевое платье, ради которого экстремально худеет Елена Малышева, жестко раскритиковали в Сети

Около десяти дней назад популярная телеведущая Елена Малышева села на жесткую диету, а позже — похвасталась результатом. Платье, ради которого звезда шоу «Жить здорово» урезала своей рацион до опасных 500-700 ккал в сутки, а некоторые дни и вовсе проводила практически голодая (60-100 ккал), жестко раскритиковали в Сети. Поклонникам телеведущей не понравилась его цена. «Было ради чего худеть», — обсуждают они.
Критики было настолько много, что Елена решила обратиться к поклонникам и попросить перестать ругать сценический наряд до того, как они увидят его на сцене. «На сцене оно будет смотреться очень красиво. Девчонки наши, мы все вместе вчера его отделывали этими перьями и радовались как безумные», — пояснила она.
«Когда ты деньги зарабатываешь сам, то не хочется их выкидывать просто так на ветер», — подчеркнула звезда «Первого канала».
А на чьей стороне вы?
Фото: instagram