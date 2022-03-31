Дешево и сердито: королева Максима показала самое универсальное пальто на весну

Если просмотреть хронику образов королевы Максимы, то вывод напрашивается сам собой: любимая верхняя одежда ее светлости — кейп. В гардеробе монаршей особы есть кейпы всех мастей: короткие и длинные, базовых цветов и ультраяркие.

На этот раз Максима поупражнялась в технике создания монохромного образа на базе кофейных оттенков. В главной роли — элегантное платье цвета мокко с акцентом на талии и эффектным разрезом. К нему — темные тауповые сапоги на устойчивом каблуке и биколорный кейп. В последнем и кроется весь секрет: сперва ее величество надела его насыщенной песочной стороной вверх, а затем перевернула на кремовую.

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