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Дешево и сердито: королева Максима показала самое универсальное пальто на весну

Королева Максима успевает буквально все: 29 марта она вместе с мужем была в Лондоне (на службе, посвященной герцогу Филиппу), а уже 30-го приступила к важным делам в Нидерландах. Ее величество выступила с речью перед предпринимателями на конгрессе в Зейсте. Мы обратили внимание на одну деталь образа монаршей особы, которая поможет моментально освежить имидж даже в самом плотном графике. Смотрите и учитесь!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Королева Максима

Фото: Globallook

Если просмотреть хронику образов королевы Максимы, то вывод напрашивается сам собой: любимая верхняя одежда ее светлости — кейп. В гардеробе монаршей особы есть кейпы всех мастей: короткие и длинные, базовых цветов и ультраяркие.

На этот раз Максима поупражнялась в технике создания монохромного образа на базе кофейных оттенков. В главной роли — элегантное платье цвета мокко с акцентом на талии и эффектным разрезом. К нему — темные тауповые сапоги на устойчивом каблуке и биколорный кейп. В последнем и кроется весь секрет: сперва ее величество надела его насыщенной песочной стороной вверх, а затем перевернула на кремовую.

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Королева Максима

Globallook

Королева Максима

Globallook

Недавно в Лондоне с королем Нидерландов Виллемом-Александром случился небольшой конфуз. Его светлость появился на службе в Вестминстерском аббатстве с пятном на пиджаке. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Globallook

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