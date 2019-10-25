Дерзкое декольте и акцент на формы: Ким Кардашьян похвасталась роскошной фигурой в облегающем наряде
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Фото: Globallook
Ким Кардашьян, отметившая свое 39-летие, была замечена на улицах Нью-Йорка в дерзком аутфите. Модель не изменяет собственному стилю, максимально подчеркивая пышные формы нарядами прилегающего силуэта и тонкими тканями.
Кардашьян построила образ вокруг монохромного черного цвета, совместив в нем несколько текстур. На ней – черный топ с длинными рукавами, экстремально глубоким декольте и открытыми плечами. К нему звезда подобрала атласную юбку-макси по фигуре, которая сделала акцент на стройной талии. Гармоничным завершением образа стали босоножки на шпильке в духе римских сандалий (с завязками) и броские украшения с подвесками на шее.
21 октября Кардашьян отметила свое 39-летие, и этот праздник решила провести в кругу семьи. О подарках Канье Уэста и о том, как Ким поздравили сестры, читайте на Passion.ru.
Фото: Globallook
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