Дерзкое декольте и акцент на формы: Ким Кардашьян похвасталась роскошной фигурой в облегающем наряде

21 октября Кардашьян отметила свое 39-летие, и этот праздник решила провести в кругу семьи. О подарках Канье Уэста и о том, как Ким поздравили сестры, читайте на Passion.ru.

Фото: Globallook

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