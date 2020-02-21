Беллуччи стала героиней съемки итальянского L’Officiel и поделилась ее результатами в своем Instagram. Звезда позирует в отельном номере с видом на Эйфелеву башню. На ней – дерзкое черное боди с глубоким декольте и полупрозрачным лифом. Поверх него надет строгий удлиненный блейзер с четкой линией плеч и поясом, очертившим талию. Образ дополнили черные колготки и короткие перчатки с принтом «гусиный шаг». Образ отразил стиль Моники Беллуччи и ее амплуа. Одна из самых желанных женщин мира нередко миксует блейзеры и брючные костюмы с кружевными бюстье и боди. Сейчас образы актрисы эффектны, но всегда сдержаны. А ведь когда-то Беллуччи смело надевала шелковые корсеты и составляла монолуки из кожи. Подробнее в материале Passion.ru. Фото: Globallook, InstagramПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!