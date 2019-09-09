Дерзкий взгляд и головокружительные шпильки: Дженнифер Лопес примерила элегантный образ в новой съемке

Лопес позировала для журнала Vanity Fair в стильном белом комбинезоне со строгими прямыми брюками. Открытые плечи обрамляет пышный волан. Аутфит дополнен полупрозрачными лодочками на высоком каблуке и роскошными украшениями – помолвочным кольцом с увесистым бриллиантом и ножным браслетом, усыпанным драгоценными камнями.