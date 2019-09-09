Дерзкий взгляд и головокружительные шпильки: Дженнифер Лопес примерила элегантный образ в новой съемке

Лопес позировала для журнала Vanity Fair в стильном белом комбинезоне со строгими прямыми брюками. Открытые плечи обрамляет пышный волан. Аутфит дополнен полупрозрачными лодочками на высоком каблуке и роскошными украшениями – помолвочным кольцом с увесистым бриллиантом и ножным браслетом, усыпанным драгоценными камнями.
Джей Ло не изменяет собственному стилю. Недавно звезда отдыхала на борту роскошной яхты в Сен-Тропе, где позировала в купальнике с надписью «Вечно молодая».
Текст: Алиса Фридман
Фото: Instagram
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