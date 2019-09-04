Вечно молодая: Дженнифер Лопес показала дерзкий пляжный образ на борту роскошной яхты

На одной из последних Джей Ло эффектно позирует в белоснежном слитном купальнике с золотистой надписью Forever Young (в переводе с английского – «вечно молодая»). Сверху звезда накинула длинную пляжную накидку актуального в этом сезоне горчичного оттенка. Завершением пляжного образа стали остромодные очки-маска с акцентными деталями в цвете золотистый металлик и крупные серьги-кольца.
Текст: Алиса Фридман
Фото: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!