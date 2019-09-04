Вечно молодая: Дженнифер Лопес показала дерзкий пляжный образ на борту роскошной яхты

Дженнифер Лопес отдыхает на белоснежной яхте в Сен-Тропе, не переставая восхищать фолловеров стройными ногами и рельефным прессом. В свои 50 лет поп-дива выглядит так, что поклонники отказываются верить в эту цифру. Эффект вечной молодости Лопес активно поддерживает яркими фотографиями в купальниках.