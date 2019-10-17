Дерзкий панк-рок, блики неона и возрастные модели: чем запомнился второй день Российской Недели моды
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Фото: Екатерина Ширинкина
Альтернативный рок на показе Bákhtin
Бунтарский дух, рок-мотивы и тотальное крушение системы: дизайнер Артем Бахтин будто процитировал громкие лозунги панк-культуры. И каждый из них нашел отклик в весенне-летней коллекции бренда. Среди самых смелых заявлений – вариации на тему классических пиджаков, но с многочисленными разрезами и вырезами, анархистская символика, обилие кожи с рисунками, будто бы выцарапанными на ее поверхности.
В показе приняла участие возрастная модель, вышедшая на подиум в кожаном пальто с принтом в виде вырванных страниц журнала Cool, популярного в кругах молодежи конца 90-х – начала 2000-х. Закрывала шоу «невеста» в свадебном платье, усыпанном письмами.
Жизнерадостные цвета в коллекции Julia Dalakian
Взяв курс на женственность, Юлия Далакян представила коллекцию под названием Human Nature. Шоу задало настроение вечера: экстремально короткие платья и нескромные декольте, максимально яркие цвета и легкие струящиеся ткани, бахрома и блеск стали главными установками дизайнера. Лейтмотив – элегантность в новой ее интерпретации: вдохновившись современной девушкой и ее ритмом жизни, Далакян добавила ноты спортшика, комфорт и расслабленные силуэты.
Неоновые спецэффекты на презентации Arut Mscw
В рамках презентации коллекции Discotheque couture («Кутюрная мода дискотеки») гостям было предложено погрузиться в атмосферу гламурной вечеринки. Источником вдохновения для дизайнера послужила эпоха 50-х: глянцевые блики атласа, пайетки и четко очерченные силуэты пересекались с дерзким латексом и лакированной кожей. В коллекции – готовые образы для любой вечеринки: от струящихся макси со шлейфами до маленьких черных платьев с пышными воланами и оборками.
Российская Неделя моды в Москве стартовала 15 октября, и отправной ее точкой стал специальный показ Славы Зайцева. О первых звездных гостях, трендах с подиума и темах, поднимаемых дизайнерами в коллекциях, читайте на Passion.ru.
Фото и видео: Екатерина Ширинкина, Светлана Наконечная
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