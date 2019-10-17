Дерзкий панк-рок, блики неона и возрастные модели: чем запомнился второй день Российской Недели моды

Альтернативный рок на показе Bákhtin

Бунтарский дух, рок-мотивы и тотальное крушение системы: дизайнер Артем Бахтин будто процитировал громкие лозунги панк-культуры. И каждый из них нашел отклик в весенне-летней коллекции бренда. Среди самых смелых заявлений – вариации на тему классических пиджаков, но с многочисленными разрезами и вырезами, анархистская символика, обилие кожи с рисунками, будто бы выцарапанными на ее поверхности.

В показе приняла участие возрастная модель, вышедшая на подиум в кожаном пальто с принтом в виде вырванных страниц журнала Cool, популярного в кругах молодежи конца 90-х – начала 2000-х. Закрывала шоу «невеста» в свадебном платье, усыпанном письмами.