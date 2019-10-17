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Дерзкий панк-рок, блики неона и возрастные модели: чем запомнился второй день Российской Недели моды

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BÁKHTIN SS'20

Фото: Екатерина Ширинкина

16 октября в рамках Российской Недели моды в Москве свои коллекции представили бренды Bákhtin, Julia Dalakian, Arut Mscw, Prankers, Katerina Koshkina и другие. На подиуме нашлось место и бунтарской панк-эстетике, и богемному шику, и даже настоящей вечеринке в духе гламурных 50-х.

Альтернативный рок на показе Bákhtin

Бунтарский дух, рок-мотивы и тотальное крушение системы: дизайнер Артем Бахтин будто процитировал громкие лозунги панк-культуры. И каждый из них нашел отклик в весенне-летней коллекции бренда. Среди самых смелых заявлений – вариации на тему классических пиджаков, но с многочисленными разрезами и вырезами, анархистская символика, обилие кожи с рисунками, будто бы выцарапанными на ее поверхности.

В показе приняла участие возрастная модель, вышедшая на подиум в кожаном пальто с принтом в виде вырванных страниц журнала Cool, популярного в кругах молодежи конца 90-х – начала 2000-х. Закрывала шоу «невеста» в свадебном платье, усыпанном письмами.

Видео: Светлана Наконечная

Жизнерадостные цвета в коллекции Julia Dalakian

Взяв курс на женственность, Юлия Далакян представила коллекцию под названием Human Nature. Шоу задало настроение вечера: экстремально короткие платья и нескромные декольте, максимально яркие цвета и легкие струящиеся ткани, бахрома и блеск стали главными установками дизайнера. Лейтмотив – элегантность в новой ее интерпретации: вдохновившись современной девушкой и ее ритмом жизни, Далакян добавила ноты спортшика, комфорт и расслабленные силуэты.

Видео: Светлана Наконечная

Неоновые спецэффекты на презентации Arut Mscw

В рамках презентации коллекции Discotheque couture («Кутюрная мода дискотеки») гостям было предложено погрузиться в атмосферу гламурной вечеринки. Источником вдохновения для дизайнера послужила эпоха 50-х: глянцевые блики атласа, пайетки и четко очерченные силуэты пересекались с дерзким латексом и лакированной кожей. В коллекции – готовые образы для любой вечеринки: от струящихся макси со шлейфами до маленьких черных платьев с пышными воланами и оборками.

Видео: Светлана Наконечная

Российская Неделя моды в Москве стартовала 15 октября, и отправной ее точкой стал специальный показ Славы Зайцева. О первых звездных гостях, трендах с подиума и темах, поднимаемых дизайнерами в коллекциях, читайте на Passion.ru.

Фото и видео: Екатерина Ширинкина, Светлана Наконечная

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