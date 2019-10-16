Возвращение Славы Зайцева, первые звездные гости и острые темы на подиуме: как началась Российская Неделя моды
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Фото: Екатерина Ширинкина
Спецпоказ Вячеслава Зайцева собрал первых звездных гостей. Актриса Елизавета Арзамасова продемонстрировала модный эксперимент с красным монолуком, надев элегантный брючный костюм и бежевые лодочки. Красный в свой образ добавила и Елена Ханга: ведущая выбрала яркие брюки-палаццо и блузку с цветочным принтом. Ирина Сергей Зверев предпочел не изменять своему амплуа: мерцающий костюм из черного бархата, обувь на массивной платформе и неотъемлемый аксессуар – корона.
Бьюти-корнер Mary Kay посетила и Ирина Безрукова. Актриса построила брутальный аутфит вокруг кожаной косухи и платья с анималистическим принтом Среди желающих сделать макияж от звездного визажиста Андрея Шилкова оказались Мария Голубкина, Екатерина Одинцова и многие другие.
Фото: Екатерина Ширинкина
«Москва и москвичи»: вдохновение городом
«Москва и москвичи» – шоу Вячеслава Зайцева, вдохновленное колоритом города, его архитектурой и жителями. Показ был выстроен в формате ретроспективы, цитирующей образ Людмилы Гурченко в фильме «Карнавальная ночь», ликование жителей столицы, в 1980 году принявшей Олимпийские игры, и другие памятные моменты. В коллекции переселись сразу два направления: расслабленный casual и классика в виде пальто прямого кроя, силуэтных жакетов, обилия клетчатых принтов и в то же время – расслабленные образы и палитра насыщенных цветов.
Любовь на показе Speranza Couture
«Люби меня» – призывает в своей коллекции Надежда Юсупова, дизайнер бренда Speranza Couture. Нежность и романтическое настроение буквально пронзает каждую деталь: от пышных рукавов-буфов в духе шекспировских героинь до полупрозрачных шлейфов и сложных вышивках ручной работы. После финального дефиле на подиум вышла пара влюбленных. Он – в классическом костюме, она – в пышном белом платье с роскошным шлейфом.
Нежность и жестокость в коллекции Odor
Центральной темой коллекции Odor стала война, в которой, несмотря на всю жестокость, остается место для любви. Этот контраст дизайнер Никита Калмыков подчеркивает игрой материалов разных текстур и цветов. Модели шли по подиуму босиком, полупрозрачные ткани, открывающие тело, олицетворяли беззащитность, а элементы милитари – конец беззаботного времени.
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Фото и видео: Екатерина Ширинкина, Светлана Наконечная, пресс-служба
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