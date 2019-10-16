Возвращение Славы Зайцева, первые звездные гости и острые темы на подиуме: как началась Российская Неделя моды

Спецпоказ Вячеслава Зайцева собрал первых звездных гостей. Актриса Елизавета Арзамасова продемонстрировала модный эксперимент с красным монолуком, надев элегантный брючный костюм и бежевые лодочки. Красный в свой образ добавила и Елена Ханга: ведущая выбрала яркие брюки-палаццо и блузку с цветочным принтом. Ирина Сергей Зверев предпочел не изменять своему амплуа: мерцающий костюм из черного бархата, обувь на массивной платформе и неотъемлемый аксессуар – корона.

Бьюти-корнер Mary Kay посетила и Ирина Безрукова. Актриса построила брутальный аутфит вокруг кожаной косухи и платья с анималистическим принтом Среди желающих сделать макияж от звездного визажиста Андрея Шилкова оказались Мария Голубкина, Екатерина Одинцова и многие другие.