Дерзкие комбинации и бра-«шторки»: Кейт Хадсон рассекретила, что будет носить летом
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Фото: Globallook
Кейт Хадсон усердно готовится к лету и заранее подбирает самые яркие образы для теплых дней. 42-летняя голливудская звезда показала сразу несколько стильных нарядов. Актриса поделилась с подписчиками видео, на котором примерила шесть эффектных нарядов. И как она все успевает?
Первым Кейт показала платье в пол с открытыми плечами и насыщенным алым принтом. Look дополнила сумка песочного оттенка с необычным ремнем из крупных бусин.
Сразу после актриса выбрала платье по фигуре с белым воротником и акцентным бантом. Завершающий штрих — плетеная мини-сумка, которая, к слову, идеально впишется практически в любой летний аутфит.
Больше образов в видео.
Кейт Хадсон и ее стилисты умеют выбирать остромодные образы — в этом мы уже не раз убедились. Запомнился и недавний выход в свет — в стильном костюме с короткими шортами и жилетом. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото и видео: Instagram @katehudson / Globallook / Eastnews