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Дерзкие комбинации и бра-«шторки»: Кейт Хадсон рассекретила, что будет носить летом

Кейт Хадсон умеет привлечь внимание. Не только благодаря естественной красоте и харизме, но и безупречному чувству стиля. У звезды всегда есть пару модных трюков, которыми она готова поделиться с поклонниками. На этот раз актриса показала не один, а шесть эффектных образов, так что у знаменитой красотки получилось устроить настоящее модное шоу, не выходя из дома.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Кейт Хадсон

Фото: Globallook

Кейт Хадсон усердно готовится к лету и заранее подбирает самые яркие образы для теплых дней. 42-летняя голливудская звезда показала сразу несколько стильных нарядов. Актриса поделилась с подписчиками видео, на котором примерила шесть эффектных нарядов. И как она все успевает?

Первым Кейт показала платье в пол с открытыми плечами и насыщенным алым принтом. Look дополнила сумка песочного оттенка с необычным ремнем из крупных бусин.

Сразу после актриса выбрала платье по фигуре с белым воротником и акцентным бантом. Завершающий штрих — плетеная мини-сумка, которая, к слову, идеально впишется практически в любой летний аутфит.

Больше образов в видео.

Кейт Хадсон и ее стилисты умеют выбирать остромодные образы — в этом мы уже не раз убедились. Запомнился и недавний выход в свет — в стильном костюме с короткими шортами и жилетом. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото и видео: Instagram @katehudson / Globallook / Eastnews

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