Дерзкие комбинации и бра-«шторки»: Кейт Хадсон рассекретила, что будет носить летом

Кейт Хадсон усердно готовится к лету и заранее подбирает самые яркие образы для теплых дней. 42-летняя голливудская звезда показала сразу несколько стильных нарядов. Актриса поделилась с подписчиками видео, на котором примерила шесть эффектных нарядов. И как она все успевает?

Первым Кейт показала платье в пол с открытыми плечами и насыщенным алым принтом. Look дополнила сумка песочного оттенка с необычным ремнем из крупных бусин.

Сразу после актриса выбрала платье по фигуре с белым воротником и акцентным бантом. Завершающий штрих — плетеная мини-сумка, которая, к слову, идеально впишется практически в любой летний аутфит.

Больше образов в видео.