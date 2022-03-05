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Дерзкая стрижка и бра напоказ: Александра Даддарио похвасталась новым имиджем

Александру Даддарио мы помним не только по ролям в «Техасской резне бензопилой» и «Почему женщины убивают», но и по выразительному взгляду, который визажисты актрисы умело подчеркивают мейкапом. На этот раз звезда кино решила обновить имидж и перевоплотиться в настоящую power woman. Смотрим, что из этого получилось!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Александра Даддарио

Фото: Instagram @alexandradaddario

Даддарио примерила эффектный образ с брючным костюмом Alexandre Vauthier, который стал отличной альтернативой вечернему платью. В главной роли — классические прямые брюки и жакет с гипертрофированными лацканами. Последний надет поверх прозрачного бра из сетки — смелый и дерзкий ход.

В Сети многие шутят о том, что женщина делает каре тогда, когда расторгает отношения и хочет перемен здесь и сейчас. К Александре Даддарио это вряд ли относится. Год назад 35-летняя объявила о помолвке с 50-летним режиссером Эндрю Формом. Свои чувства она описала как «любовь, о которой говорят в песнях». А вот новая прическа звезде сериала «Почему женщины убивают» очень даже к лицу.

Не так давно в образах железных леди на базе черных брючных костюмов вышли сразу две легенды — Рене Зеллвегер и Брук Шилдс. Голосуйте за самую стильную в материале Passion.ru!

Фото и видео: Globallook / Instagram @alexandradaddario

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