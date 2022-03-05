Дерзкая стрижка и бра напоказ: Александра Даддарио похвасталась новым имиджем

Даддарио примерила эффектный образ с брючным костюмом Alexandre Vauthier, который стал отличной альтернативой вечернему платью. В главной роли — классические прямые брюки и жакет с гипертрофированными лацканами. Последний надет поверх прозрачного бра из сетки — смелый и дерзкий ход.

В Сети многие шутят о том, что женщина делает каре тогда, когда расторгает отношения и хочет перемен здесь и сейчас. К Александре Даддарио это вряд ли относится. Год назад 35-летняя объявила о помолвке с 50-летним режиссером Эндрю Формом. Свои чувства она описала как «любовь, о которой говорят в песнях». А вот новая прическа звезде сериала «Почему женщины убивают» очень даже к лицу.