passion.ru
1 мин.

Деми Мур присвоила образ Ким Кардашьян: голосуйте, кто в нем эффектнее

Ким Кардашьян появилась в Милане, куда приехала в качестве приглашенной гостьи на показ Prada в рамках Недели моды. Для значимого мероприятия Ким выбрала эффектный образ. Аутфит впоследствии повторила Деми Мур, появившись в похожем наряде на показе Saint Laurent в Париже.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Ким Кардашьян

Фото: Globallook

Ким Кардашьян показала, как стильно носить вещи бойфренда. Звезда выбрала костюм-двойку из мужской коллекции Prada полуночно-черного цвета, зафиксировав жакет на талии. Бизнесвумен дополнила наряд полупрозрачными сапогами Yeezy с молнией на каблуке и футуристичными солнцезащитными очками. Образ завершили акцентные неоново-синие перчатки из кожи.

Eastnews

GettyImages

Деми Мур хоть и скопировала образ, но добавила в него перчинку. Актриса сделала выбор в пользу комбинезона с золотыми пуговицами и невероятно глубоким декольте. Наряд дополнил черный кожаный клатч. Завершающий штрих — те самые перчатки кобальтового цвета.

Голосуйте за лучший образ!

Ким Кардашьян точно может побороться за звание главного модного инфлюенсера. Звезда чувствует тренды и знает, на что стоит обратить внимание. Ранее мы рассказывали, что Ким Кардашьян рассекретила самый модный оттенок весны и показала один из самых актуальных вариантов верхней одежды на весну. Подробнее читайте в материале Passion.ru.

Фото: Eastnews / Globallook / GettyImages

Новости партнеров
О чем говорят