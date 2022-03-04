Деми Мур присвоила образ Ким Кардашьян: голосуйте, кто в нем эффектнее
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Globallook
Ким Кардашьян показала, как стильно носить вещи бойфренда. Звезда выбрала костюм-двойку из мужской коллекции Prada полуночно-черного цвета, зафиксировав жакет на талии. Бизнесвумен дополнила наряд полупрозрачными сапогами Yeezy с молнией на каблуке и футуристичными солнцезащитными очками. Образ завершили акцентные неоново-синие перчатки из кожи.
Eastnews
GettyImages
Деми Мур хоть и скопировала образ, но добавила в него перчинку. Актриса сделала выбор в пользу комбинезона с золотыми пуговицами и невероятно глубоким декольте. Наряд дополнил черный кожаный клатч. Завершающий штрих — те самые перчатки кобальтового цвета.
Голосуйте за лучший образ!
Ким Кардашьян точно может побороться за звание главного модного инфлюенсера. Звезда чувствует тренды и знает, на что стоит обратить внимание. Ранее мы рассказывали, что Ким Кардашьян рассекретила самый модный оттенок весны и показала один из самых актуальных вариантов верхней одежды на весну. Подробнее читайте в материале Passion.ru.
Фото: Eastnews / Globallook / GettyImages