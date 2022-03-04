Деми Мур присвоила образ Ким Кардашьян: голосуйте, кто в нем эффектнее

Ким Кардашьян точно может побороться за звание главного модного инфлюенсера. Звезда чувствует тренды и знает, на что стоит обратить внимание. Ранее мы рассказывали, что Ким Кардашьян рассекретила самый модный оттенок весны и показала один из самых актуальных вариантов верхней одежды на весну. Подробнее читайте в материале Passion.ru.