Даутцен Крез в бикини из переработанного пластика блеснула в модной съемке
Фото: Пресс-служба
Мода с приставкой «эко» набирает обороты, фокусируя внимание на глобальных проблемах окружающей среды. Коллекция Doutzen Swim посвящена защите Мирового океана. В ее основе — материалы на основе переработанного пластика.
В рекламной кампании Даутцен примерила лаконичные бикини, парео в тон, купальники «пландж» (слитные модели с глубоким вырезом — прим. ред.), туники и летние кафтаны из летящих тканей. Тему сближения с природой поддерживает и цветовая гамма, в основе которой — насыщенный гранатовый и благородный изумрудный оттенки, а также вариации на тему «хищных» принтов. Миксуя детали друг с другом, можно составить идеальную летнюю капсулу, в которой можно и нежиться у бассейна, и играть в волейбол на песке, и танцевать на пляжных вечеринках.
Одно из правил осознанной моды — обдуманные покупки. Звездный стилист рассказал, как дать новую жизнь вещам из своего гардероба и обновить модный арсенал без вложений. Подробнее читайте на Passion.ru.
Фото: пресс-служба
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