Даутцен Крез в бикини из переработанного пластика блеснула в модной съемке

Одно из правил осознанной моды — обдуманные покупки. Звездный стилист рассказал, как дать новую жизнь вещам из своего гардероба и обновить модный арсенал без вложений. Подробнее читайте на Passion.ru.

Фото: пресс-служба

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