Звездный стилист рассказал, как обновить гардероб без вложений
Секрет — в правильно организации пространства. Для этого придется обзавестись дополнительными секциями для хранения, ящиками и коробками, которые легко и поместятся в шкаф. Стилист рекомендует разбить одежду на «группы», задав себе вопрос: «Куда и когда я это надену?». Один повод — одна «группа». Следующий параметр — комфорт. Чтобы объективно оценить свою одежду и обувь, следует примерить каждую деталь. Это поможет избавиться от вещей не по размеру и тех, в которых вы не чувствуете себя на все сто. Все, что пришлось вам по вкусу, но не соответствует сезону необходимо отправить в коробки для хранения. А то, что не подошло, отдать на переработку, благотворительность или продать.
Фото: Instagram @kimkardashian
Правильное размещение одежды в шкафу поможет избежать утреннего стресса и сэкономить время. Стилист советует развешивать одежду по цветам и в соответствии с поводом ее надеть — деловая встреча, вечеринка, свидание и так далее. Следующий этап — разбор аксессуаров. «Используйте коробку от DVD или старые подарочные упаковки, чтобы каждая категория аксессуаров, будь то ремни, шарфы, головные уборы или что-либо еще имели свою отдельную секцию. Тот же метод используйте для бижутерии и украшений: кольца — отдельно, браслеты — отдельно» — цитирует специалиста по разбору гардероба Daily Mail.
Фото: Instagram @rosiehw
Джои настаивает на том, чтобы вы забыли о трендах. Главное — то, в чем вам комфортно и в чем вы чувствуете себя уверенно: «Мода — способ показать себя, не сказав ни слова. Покупайте с умом, составляйте универсальную капсулу и следите, чтобы новые вещи сочетались с большинством тех, что уже есть в вашем гардеробе». Стилист утверждает, что одежда не создана для того, чтобы годами пылиться в шкафу. Чтобы избежать этого, необходимо выходить из зоны комфорта, носить красивые вещи и не застревать в одном спортивном костюме. И главное, по словам Джои, — уметь веселиться: «Надевайте свои наряды дома, даже находясь в самоизоляции, экспериментируйте. Составляя образы, делайте фото — это поможет избавиться от дилеммы «нечего надеть».
Фото: Instagram
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