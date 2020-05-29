Звездный стилист рассказал, как обновить гардероб без вложений

Джои настаивает на том, чтобы вы забыли о трендах. Главное — то, в чем вам комфортно и в чем вы чувствуете себя уверенно: «Мода — способ показать себя, не сказав ни слова. Покупайте с умом, составляйте универсальную капсулу и следите, чтобы новые вещи сочетались с большинством тех, что уже есть в вашем гардеробе». Стилист утверждает, что одежда не создана для того, чтобы годами пылиться в шкафу. Чтобы избежать этого, необходимо выходить из зоны комфорта, носить красивые вещи и не застревать в одном спортивном костюме. И главное, по словам Джои, — уметь веселиться: «Надевайте свои наряды дома, даже находясь в самоизоляции, экспериментируйте. Составляя образы, делайте фото — это поможет избавиться от дилеммы «нечего надеть».