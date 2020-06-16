Дарья Мельникова примерила мальчишеский образ с трениками и завязанной на талии джинсовкой
Фото: Instagram @melnikovadsh
Звезда сериала «Папины дочки» предпочла классику спортивного стиля, выстроив аутфит вокруг укороченных и зауженных книзу спортивных брюк из светлого меланжевого трикотажа. К ним актриса подобрала базовую футболку цвета графита и светло-голубую куртку из денима, которую нарочито небрежно обвязала вокруг талии. Скрепили стильный oversize-союз белые кеды, зарифмованные с плотными носками в нежном оттенке мяты, и объемная поясная сумка. Черная бейсболка, надетая козырьком назад, органично вписалась в новый имидж Дарьи с длинными волосами, заплетенными в увесистую косу.
Напоминаем, что 1,5 года назад Дарья Мельникова стала мамой во второй раз, родив сына от 36-летнего актера Артура Смольянинова. Актриса откровенно рассказывает о своих проблемах, с которыми сталкивалась в период беременности и материнства. Недавно звезда театра и кино рассказала о том, как испытала послеродовую депрессию и даже организовала клуб поддержки для женщин. Подробнее читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram
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