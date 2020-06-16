passion.ru

Дарья Мельникова примерила мальчишеский образ с трениками и завязанной на талии джинсовкой

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 9

Дарья Мельникова примерила мальчишеский образ

Фото: Instagram @melnikovadsh

В составлении повседневных аутфитов Дарья Мельникова делает ставку на практичность и комфорт, и наиболее часто на ней можно увидеть джинсы, футболку и удобные кеды. В одной из свежих публикаций в Instagram 28-летняя актриса поделилась снимком, на котором примерила расслабленный мальчишеский образ.

Звезда сериала «Папины дочки» предпочла классику спортивного стиля, выстроив аутфит вокруг укороченных и зауженных книзу спортивных брюк из светлого меланжевого трикотажа. К ним актриса подобрала базовую футболку цвета графита и светло-голубую куртку из денима, которую нарочито небрежно обвязала вокруг талии. Скрепили стильный oversize-союз белые кеды, зарифмованные с плотными носками в нежном оттенке мяты, и объемная поясная сумка. Черная бейсболка, надетая козырьком назад, органично вписалась в новый имидж Дарьи с длинными волосами, заплетенными в увесистую косу.

Напоминаем, что 1,5 года назад Дарья Мельникова стала мамой во второй раз, родив сына от 36-летнего актера Артура Смольянинова. Актриса откровенно рассказывает о своих проблемах, с которыми сталкивалась в период беременности и материнства. Недавно звезда театра и кино рассказала о том, как испытала послеродовую депрессию и даже организовала клуб поддержки для женщин. Подробнее читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Останови меня!