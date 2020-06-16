Дарья Мельникова примерила мальчишеский образ с трениками и завязанной на талии джинсовкой

Напоминаем, что 1,5 года назад Дарья Мельникова стала мамой во второй раз, родив сына от 36-летнего актера Артура Смольянинова. Актриса откровенно рассказывает о своих проблемах, с которыми сталкивалась в период беременности и материнства. Недавно звезда театра и кино рассказала о том, как испытала послеродовую депрессию и даже организовала клуб поддержки для женщин. Подробнее читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram

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