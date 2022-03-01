Далматинцы не пострадали: Джилл Байден вышла в свет в образе Круэллы Де Виль
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Globallook
Джилл Байден продолжает выбирать эффектные наряды. «Гороховый» total look — смелый выбор. Супруга президента США Джо Байдена появилась на мероприятии, посвященном борьбе за гражданские права, в черно-белом костюме-тройке с принтом «polka dot». Для своего появления первая леди выбрала блузку, приталенный жакет и юбку-карандаш. Завершающая часть образа — серьги-цветы и браслет из жемчуга.
Фото: Globallook
«Polka dot» — классический принт из 1950-х, который актуален и сейчас. Платья и юбки в «горох» отлично будут смотреться с кожаными куртками и монохромными oversize-блейзерами.
Джилл Байден продолжает удивлять своими образами. Ранее мы рассказывали, что первая леди США появилась на публике в «глазастом» жакете. Подробнее читайте в материале Passion.ru.
Фото: Globallook / Eastnews