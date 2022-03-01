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Далматинцы не пострадали: Джилл Байден вышла в свет в образе Круэллы Де Виль

Первая леди США не боится экспериментов с образами. Джилл Байден часто появляется на публике в необычных и ярких нарядах. Супруга Джо Байдена вышла в свет в образе, напоминающем стиль Круэллы Де Виль из фильма «101 долматинец». Обсуждаем новый образ первой леди и рассказываем как носить принт «polka dot».
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Джилл Байден

Фото: Globallook

Джилл Байден продолжает выбирать эффектные наряды. «Гороховый» total look — смелый выбор. Супруга президента США Джо Байдена появилась на мероприятии, посвященном борьбе за гражданские права, в черно-белом костюме-тройке с принтом «polka dot». Для своего появления первая леди выбрала блузку, приталенный жакет и юбку-карандаш. Завершающая часть образа — серьги-цветы и браслет из жемчуга.

Далматинцы не пострадали: Джилл Байден вышла в свет в образе Круэллы Де Виль

Фото: Globallook

«Polka dot» — классический принт из 1950-х, который актуален и сейчас. Платья и юбки в «горох» отлично будут смотреться с кожаными куртками и монохромными oversize-блейзерами.

Джилл Байден продолжает удивлять своими образами. Ранее мы рассказывали, что первая леди США появилась на публике в «глазастом» жакете. Подробнее читайте в материале Passion.ru.

Фото: Globallook / Eastnews

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