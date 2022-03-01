Далматинцы не пострадали: Джилл Байден вышла в свет в образе Круэллы Де Виль

«Polka dot» — классический принт из 1950-х, который актуален и сейчас. Платья и юбки в «горох» отлично будут смотреться с кожаными куртками и монохромными oversize-блейзерами.

Джилл Байден продолжает удивлять своими образами. Ранее мы рассказывали, что первая леди США появилась на публике в «глазастом» жакете. Подробнее читайте в материале Passion.ru.