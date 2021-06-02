Дайнеко и Сысоева померились точеными талиями в кроп-жакетах

Кроп-жакеты взорвали коллекции весенне-летнего сезона, и прочно закрепили свои позиции. Такой формат — удачный компромисс между классиками и современниками, который, к тому же, отлично вписывается в любой дресс-код. Сразу два варианта применения мы подсмотрели у Виктории Дайнеко и Надежды Сысоевой. Выбираем, чей образ эффектнее!