Дайнеко и Сысоева померились точеными талиями в кроп-жакетах
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @victoriadaineko
Виктория Дайнеко примерила канареечно-желтый костюм затейливого дизайна: укороченный жакет «плечистого» силуэта» плюс юбка-баска. Отвлекающий маневр — контрастный комбез-трико на базе велосипедок. В завершение — пара классических черных лодочек и элегантная Lady Dior с брутальной черной фурнитурой.
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Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Для церемонии награждения инфлюенсеров в одном из столичных видовых ресторанов Надежда Сысоева выбрала двойку из кроп-жакета и юбки-футляра с дерзким разрезом от бедра. Градус соблазнительности поднял бра-«улитка», который стал главной темой для обсуждения (после объявления номинантов, конечно же). Подробности — в материале Passion.ru.
Фото: Instagram @inadenka / @victoriadaineko
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