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Дайнеко и Сысоева померились точеными талиями в кроп-жакетах

Кроп-жакеты взорвали коллекции весенне-летнего сезона, и прочно закрепили свои позиции. Такой формат — удачный компромисс между классиками и современниками, который, к тому же, отлично вписывается в любой дресс-код. Сразу два варианта применения мы подсмотрели у Виктории Дайнеко и Надежды Сысоевой. Выбираем, чей образ эффектнее!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Виктория Бекхэм

Фото: Instagram @victoriadaineko

Виктория Дайнеко примерила канареечно-желтый костюм затейливого дизайна: укороченный жакет «плечистого» силуэта» плюс юбка-баска. Отвлекающий маневр — контрастный комбез-трико на базе велосипедок. В завершение — пара классических черных лодочек и элегантная Lady Dior с брутальной черной фурнитурой.

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Надежда Сысоева

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Для церемонии награждения инфлюенсеров в одном из столичных видовых ресторанов Надежда Сысоева выбрала двойку из кроп-жакета и юбки-футляра с дерзким разрезом от бедра. Градус соблазнительности поднял бра-«улитка», который стал главной темой для обсуждения (после объявления номинантов, конечно же). Подробности — в материале Passion.ru.

Фото: Instagram @inadenka / @victoriadaineko

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