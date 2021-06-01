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Похудевшая Подольская, Лорак в манишке и другие звезды на церемонии Glamour Influencers Awards

Церемония награждения самых стильных и популярных инфлюенсеров состоялась 31 мая в ресторане O2 Lounge.

На фоне Кремля и в оригинально оформленном холле фотографам позировали Ани Лорак, Катя IOWA, Агата Муцениеце, Светлана Абрамова, Влад Лисовец, Валя Карнавал, Екатерина Волкова, Даня Милохин, Наталья Подольская, Аврора, Надежда Сысоева, Екатерина Одинцова с дочерью, Варвара Шмыкова и многие другие знаменитости и блогеры.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ани Лорак

Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru

Ани Лорак для вечера выбрала необычный наряд, перекликающийся с тем, что носили интеллигенты-мужчины в начале XX века. Певица надела белую рубашку с широкими рукавами и с кокеткой в форме манишки, галстук-бабочку и черные брюки.

Сильно похудевшая после вторых родов Наталья Подольская позировала в коротком черном платье с расшитыми рукавами. Наряд подчеркнул стройные ноги певицы.

Наталья Подольская

Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru

Звезда сериала «Чики» Варвара Шмыкова выбрала для выхода в свет яркий пестрый костюм.

Варвара Шмыкова

Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru

Актрисы Екатерина Волкова и Надежда Сысоева остановили свой выбор на нарядах голубого оттенка. Звезда «Ворониных» появилась на публике в мини-платье с перьями, а звезда Comedy Woman — в костюме с юбкой с разрезом до бедра, распахнутым жакетом и надетым под него «невидимым» топом.

Екатерина Волкова
Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
Надежда Сысоева
Екатерина Ширинкина/ Passion.ru

Агата Муцениеце приехала за наградой в шелковом платье-комбинации с разрезом, в котором она демонстрировала спортивные ноги.

Агата Муцениеце

Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru

Победителями премии стали:

  • #GLAM_ЗВЕЗДАONLINE — Агата Муцениеце
  • #GLAM_PROMUSIC — Даня Милохин и Slava Marlow
  • #GLAM_PROЮМОР — Антон Шастун
  • #GLAM_ЖУРНАЛИСТИКА — Саша Сулим («Редакция»)
  • #GLAM_YOUTUBE — Аня Pokrov
  • #GLAM_PROBEAUTY — Карина Карамбейби
  • #GLAM_PROFASHION — Георгий Карцев
  • #GLAM_ПОДКАСТ — Мари Новосад («Секс с Мари»)
  • #GLAM_СЕРИАЛ — «Топи»
  • #GLAM_GAMING — Амина Tenderlybae Мирзоева
  • #GLAM_ПРОРЫВ — Екатерина Емельяненко

Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru

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