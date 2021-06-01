Похудевшая Подольская, Лорак в манишке и другие звезды на церемонии Glamour Influencers Awards
На фоне Кремля и в оригинально оформленном холле фотографам позировали Ани Лорак, Катя IOWA, Агата Муцениеце, Светлана Абрамова, Влад Лисовец, Валя Карнавал, Екатерина Волкова, Даня Милохин, Наталья Подольская, Аврора, Надежда Сысоева, Екатерина Одинцова с дочерью, Варвара Шмыкова и многие другие знаменитости и блогеры.
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Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
Ани Лорак для вечера выбрала необычный наряд, перекликающийся с тем, что носили интеллигенты-мужчины в начале XX века. Певица надела белую рубашку с широкими рукавами и с кокеткой в форме манишки, галстук-бабочку и черные брюки.
Сильно похудевшая после вторых родов Наталья Подольская позировала в коротком черном платье с расшитыми рукавами. Наряд подчеркнул стройные ноги певицы.
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
Звезда сериала «Чики» Варвара Шмыкова выбрала для выхода в свет яркий пестрый костюм.
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
Актрисы Екатерина Волкова и Надежда Сысоева остановили свой выбор на нарядах голубого оттенка. Звезда «Ворониных» появилась на публике в мини-платье с перьями, а звезда Comedy Woman — в костюме с юбкой с разрезом до бедра, распахнутым жакетом и надетым под него «невидимым» топом.
Агата Муцениеце приехала за наградой в шелковом платье-комбинации с разрезом, в котором она демонстрировала спортивные ноги.
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
Победителями премии стали:
- #GLAM_ЗВЕЗДАONLINE — Агата Муцениеце
- #GLAM_PROMUSIC — Даня Милохин и Slava Marlow
- #GLAM_PROЮМОР — Антон Шастун
- #GLAM_ЖУРНАЛИСТИКА — Саша Сулим («Редакция»)
- #GLAM_YOUTUBE — Аня Pokrov
- #GLAM_PROBEAUTY — Карина Карамбейби
- #GLAM_PROFASHION — Георгий Карцев
- #GLAM_ПОДКАСТ — Мари Новосад («Секс с Мари»)
- #GLAM_СЕРИАЛ — «Топи»
- #GLAM_GAMING — Амина Tenderlybae Мирзоева
- #GLAM_ПРОРЫВ — Екатерина Емельяненко
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
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