Цветной мех и сумка-бабочка: Анна Нетребко показала неординарный образ для прогулки по городу
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Фото: Instagram
Нетребко составила многослойный образ, надев сразу два элемента верхней одежды – легкое черное пальто с контрастными растительными мотивами и полушубок из меха насыщенного изумрудного цвета. Яркий изумруд стал основой аутфита – с оттенком меха перекликается и цвет шелковой блузки, зарифмованной со светло-серыми брюками-палаццо. Анна Нетребко – настоящая поклонница аксессуаров необычных форм. Кажется, в ее арсенале есть все: от сумок-горшков и арбузных долек до драгоценных бабочек. Клатч с ручкой в форме роскошной бабочки, усыпанной кристаллами, гармонично вписался в look.
Оперная певица часто удивляет поклонников необычными выходами, выбирая нестандартные сочетания и на сцене, и в повседневной жизни. О других стильных образах Нетребко читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram
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