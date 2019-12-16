Цветной мех и сумка-бабочка: Анна Нетребко показала неординарный образ для прогулки по городу

Оперная певица часто удивляет поклонников необычными выходами, выбирая нестандартные сочетания и на сцене, и в повседневной жизни. О других стильных образах Нетребко читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram

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