«Шикарная фотомодель»: 48-летняя Нетребко восхитила фолловеров стильным образом с сумкой-горшком
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Дли прогулки по улицам Минска звезда выбрала юбку-миди карамельно-коричневого цвета, которую дополнила шелковой блузкой на одно плечо с запа́хом и драпировками. Нетребко показала пример удачного сочетания фактур: переливающийся шелк полуночно-синего оттенка и плотная ткань юбки.
Аутфит дополнили детали: широкая бархатная повязка на волосах, крупные очки в оправе «кошачий глаз», высокие сапоги с контрастной отделкой и главный акцент образа – сумка, по форме напоминающая глиняный горшок. Образ завершило яркое пальто в духе милитари: стилизованный камуфляжный принт с редкими цветочными вкраплениями и контрастной строчкой.
Фолловеры оценили look Анны Нетребко, осыпая звезду комплиментами. «Такой стильный образ», «Оперная дива, а по совместительству еще и шикарная фотомодель», «Горшочек отлично вписался в ваш образ», «Фантастический вкус! Очень круто и стильно!», «Вау! Какой крутой прикид!», «Вот оно – стопроцентное попадание каждого элемента одежды, аксессуаров в единый шикарный образ» – пишут в комментариях.
Фото: Instagram
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