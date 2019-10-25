«Шикарная фотомодель»: 48-летняя Нетребко восхитила фолловеров стильным образом с сумкой-горшком

Фолловеры оценили look Анны Нетребко, осыпая звезду комплиментами. «Такой стильный образ», «Оперная дива, а по совместительству еще и шикарная фотомодель», «Горшочек отлично вписался в ваш образ», «Фантастический вкус! Очень круто и стильно!», «Вау! Какой крутой прикид!», «Вот оно – стопроцентное попадание каждого элемента одежды, аксессуаров в единый шикарный образ» – пишут в комментариях.

Фото: Instagram

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