Зендая побила рекорд Дженнифер Лоуренс и стала самой кассовой актрисой

Сама же молодая актриса только за 2021 год заработала 15 миллионов долларов. За второй фильм франшизы она получила 2 миллиона долларов. Ее заработок в фильме «Человек-паук: Нет пути домой» еще не объявлен.

Актриса также сыграла Чани, любовь персонажа Тимоти Шаламе в «Дюне». За эту небольшую роль она, по оценкам, заработала около 300 000 долларов.

Роль в сериале «Эйфория» принесла Зендае примерно 5 миллионов долларов.

Напомним, что в прошлом году Зендая стала самой молодой обладательницей премии Emmy в номинации «Выдающая главная актриса драматического сериала».