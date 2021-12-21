Зендая побила рекорд Дженнифер Лоуренс и стала самой кассовой актрисой
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Фото: Billy Bennight/AdMedia
По предварительным данным, проекты, в которых принимала участие актриса, заработали в прокате около 6 миллиардов долларов. Это неудивительно. Фильм «Человек-паук: Нет пути домой» за первую неделю собрал в прокате уже 587,2 миллиона долларов. «Дюна» заработала в прокате 393,5 миллиона долларов, а вторая часть фильма «Человек-Паук: Вдали от дома» принесла в копилку 1,3 миллиарда долларов.
Сама же молодая актриса только за 2021 год заработала 15 миллионов долларов. За второй фильм франшизы она получила 2 миллиона долларов. Ее заработок в фильме «Человек-паук: Нет пути домой» еще не объявлен.
Актриса также сыграла Чани, любовь персонажа Тимоти Шаламе в «Дюне». За эту небольшую роль она, по оценкам, заработала около 300 000 долларов.
Роль в сериале «Эйфория» принесла Зендае примерно 5 миллионов долларов.
Напомним, что в прошлом году Зендая стала самой молодой обладательницей премии Emmy в номинации «Выдающая главная актриса драматического сериала».
Фото: GlobalLookPress