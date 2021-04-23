Что носит Мария Горбань во время беременности и сколько стоит ее look

Звезда перешла на светлую сторону, захватив палитру дымчато-серых и молочных оттенков. Базу из свободных спортивных джоггеров и объемной бланковой футболки Мария скрепила меланжевым бомбером Miu Miu, за которым статус Sold Out закрепился так же прочно, как и он в wish-листах модниц. Помехой не стала даже стоимость в 2 180 долларов (около 227 000 рублей). Дополняют аутфит кипенно-белые сникеры Christian Dior за 88 000 рублей и бейсболка Burberry, которую актриса приобрела за 25 000 рублей.

Мария Горбань и ее коллега «по положению» Елена Перминова рассекретили самый актуальный и удобный купальник для беременных. Спойлер: в наряде этого бренда щеголяла Джулия Робертс в фильме «Красотка», а в этом сезоне за ним охотятся все. За лучший пляжный образ голосуйте на Passion.ru.