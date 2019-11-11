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Черный плащ и прозрачное боди: наряд пышнотелой сотрудницы шокировал гостей школьной вечеринки

Управляющая школой во Флориде выбрала крайне странный наряд для детской вечеринки. Перевоплотившись в любителя оголяться, 46-летняя Мэри Кэтрин Кокер повергла в шок всех присутствующих, включая учеников.

В Сети появились фото со школьной костюмированной вечеринки, на которую Кокер надела абсолютно прозрачное капроновое боди телесного цвета, а поверх него – длинный черный плащ. Образ сотрудницы был дополнен черно-белой шляпой и солнцезащитными очками с затемненными линзами. Своим появлением Мэри потрясла не только школьный персонал, но и общественность, как сообщает Daily Mail. На насмешки и критику женщина ответила: «Я понимаю и уважаю выбор людей, которые не празднуют Хэллоуин. Но все могут наряжаться так, как хотят. Мы собрались все вместе и отлично провели время. Не верите? Посмотрите на меня!» – комментирует Кокер.

Ранее мы рассказывали о гостье, которая возмутила Сеть своим появлением на свадьбе друзей в бра телесного цвета и юбке в тон. Подробнее читайте на Passion.ru.

Фото: Vostock-photo, Twitter

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