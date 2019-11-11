Черный плащ и прозрачное боди: наряд пышнотелой сотрудницы шокировал гостей школьной вечеринки

В Сети появились фото со школьной костюмированной вечеринки, на которую Кокер надела абсолютно прозрачное капроновое боди телесного цвета, а поверх него – длинный черный плащ. Образ сотрудницы был дополнен черно-белой шляпой и солнцезащитными очками с затемненными линзами. Своим появлением Мэри потрясла не только школьный персонал, но и общественность, как сообщает Daily Mail. На насмешки и критику женщина ответила: «Я понимаю и уважаю выбор людей, которые не празднуют Хэллоуин. Но все могут наряжаться так, как хотят. Мы собрались все вместе и отлично провели время. Не верите? Посмотрите на меня!» – комментирует Кокер.