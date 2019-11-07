Гостья возмутила Сеть, появившись на свадьбе в бра телесного цвета и облегающей юбке

«Этот аутфит ужасен!», «Она думала, что эти тряпки выглядят стильно!», «О боже, у меня такое чувство, что она хотела за что-то отомстить невесте. Больше причин надеть нюдовый бюстгальтер без блузки на свадьбу я не вижу», «Я бы попросила ее уйти», «А я бы не позволила ей войти вообще» – комментируют пользователи.