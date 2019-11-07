Гостья возмутила Сеть, появившись на свадьбе в бра телесного цвета и облегающей юбке
Единственное правило в выборе нарядов для гостей – не надевать белые платья, чтобы не конкурировать с невестой.
Гостья явно учла эту установку на свой лад и сделала нестандартный ход: на свадьбу друзей она пришла в нижнем белье. Вместо блузки – бюстгальтер телесного цвета, а в пару к нему – облегающую юбку-карандаш в тон. Завершили аутфит гостьи бежевые ботильоны из бархата. Наряд не оставил равнодушными фолловеров: за считанные часы пост собрал более 600 комментариев, как сообщает The Sun.
Фото: Facebook/thats it, I'm wedding shaming (non ban-happy edition)
«Этот аутфит ужасен!», «Она думала, что эти тряпки выглядят стильно!», «О боже, у меня такое чувство, что она хотела за что-то отомстить невесте. Больше причин надеть нюдовый бюстгальтер без блузки на свадьбу я не вижу», «Я бы попросила ее уйти», «А я бы не позволила ей войти вообще» – комментируют пользователи.
Фото: Vostock-photo, Facebook
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