Черные легинсы и армейские берцы: молодая жена Касселя показала дерзкий милитари-образ

«Вы очень красивая», «Нравится сочетание легинсов и ботинок», «Самая горячая мама!», «Какая женщина!», «Красивая Тина» – пишут фолловеры. Ранее мы рассказывали о том, как Венсан Кассель признается в любви молодой супруге, и не стесняется делает это в Сети. Подробнее читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram

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