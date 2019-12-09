Черные легинсы и армейские берцы: молодая жена Касселя показала дерзкий милитари-образ
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Фото: Instagram
На фото молодая супруга Касселя позирует в монохромном образе на основе глубокого черного цвета. На ней – легинсы, зарифмованные в единый look с базовой майкой по фигуре. Смелое сочетание, подчеркивающее силуэт, Кунаки разбавила грубыми армейскими берцами на массивной рельефной подошве и с металлическими пряжками. На контрасте с базовой одеждой играет миниатюрная белая сумка Bvlgari на плечевом ремне-цепочке. Тина показала отличный пример сочетания текстур и сразу нескольких стилей в одной образе.
«Вы очень красивая», «Нравится сочетание легинсов и ботинок», «Самая горячая мама!», «Какая женщина!», «Красивая Тина» – пишут фолловеры. Ранее мы рассказывали о том, как Венсан Кассель признается в любви молодой супруге, и не стесняется делает это в Сети. Подробнее читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram
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