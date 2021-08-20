Бывший кусает локти: Ксения Бородина устроила дефиле в мини из кожи

Главный козырь образа (помимо бесконечных точеных ног звезды) — брутальная кожа. Комплект из корсетного топа с баской и экстремальным декольте и асимметричной юбки с «опасным» разрезом заинтриговал, но оставил достаточно места для фантазии. Дополнили аутфит классические чёрные лодочки на шпильках головокружительной высоты, очки в оправе «кошачий глаз» и акцентные украшения — грубая золотая цепь на шее и сет из браслетов.