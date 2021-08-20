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Бывший кусает локти: Ксения Бородина устроила дефиле в мини из кожи

Ксения Бородина примерила ультрасоблазнительный образ в новой съемке — на зависть хейтерам и назло бывшему. Телеведущая устроила эффектное дефиле в total look из кожи и похвасталась точеной фигурой. Разбираем, что взять на заметку, чтобы заставить экс-бойфренда кусать локти!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ксения Бородина

Фото: Instagram @borodylia

Главный козырь образа (помимо бесконечных точеных ног звезды) — брутальная кожа. Комплект из корсетного топа с баской и экстремальным декольте и асимметричной юбки с «опасным» разрезом заинтриговал, но оставил достаточно места для фантазии. Дополнили аутфит классические чёрные лодочки на шпильках головокружительной высоты, очки в оправе «кошачий глаз» и акцентные украшения — грубая золотая цепь на шее и сет из браслетов.

Ксения Бородина / Instagram @bakaroprod

Ранее мы рассказывали о звездных красотках, чей стиль стал более дерзким после разрыва отношений. В их числе — Ксения Бородина, Ким Кардашьян, Ирина Шейк и другие. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Instagram  @borodylia

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