Бывший кусает локти: Ксения Бородина устроила дефиле в мини из кожи
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @borodylia
Главный козырь образа (помимо бесконечных точеных ног звезды) — брутальная кожа. Комплект из корсетного топа с баской и экстремальным декольте и асимметричной юбки с «опасным» разрезом заинтриговал, но оставил достаточно места для фантазии. Дополнили аутфит классические чёрные лодочки на шпильках головокружительной высоты, очки в оправе «кошачий глаз» и акцентные украшения — грубая золотая цепь на шее и сет из браслетов.
Ранее мы рассказывали о звездных красотках, чей стиль стал более дерзким после разрыва отношений. В их числе — Ксения Бородина, Ким Кардашьян, Ирина Шейк и другие. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Instagram @borodylia
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