Бывшая пассия Канье Уэста и Ольга Бузова в платьях-бикини: голосуйте, кто круче

Джулия Фокс продолжает все начинания экс-бойфренда — после расставания даже мейкап оставила прежним (те самые акцентные стрелки, формирующие пронзительный взгляд). Главным героем образа стало платье затейливого дизайна с экстремальными разрезами: один оголил бедро, другой — остромодное бра-«шторку». Наряд, кстати, от локального калифорнийского бренда No Sesso.

На одном из светских выходов в Москве Ольга Бузова покоряла поклонников и злила хейтеров, пользуясь подобным трюком. Певица выбрала черное макси-платье Roberto Cavalli с лифом-бикини и акцентом на бедре.