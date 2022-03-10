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Бывшая пассия Канье Уэста и Ольга Бузова в платьях-бикини: голосуйте, кто круче

Пусть роман Канье Уэста и Джулии Фокс не продлился долго, она стала одним из его лучших проектов. Ким, конечно, непобедима, но и Джулия в грязь лицом не ударила — задала пару-тройку тенденций и закрепила за собой статус иконы стиля. Не так давно актриса сияла на церемонии Independent Spirit Awards в Лос-Анджелесе, для которой выбрала ультрадерзкий образ. И, кажется, где-то мы его уже видели.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Канье Уэст и Джулия Фокс

Фото: Eastnews

Джулия Фокс продолжает все начинания экс-бойфренда — после расставания даже мейкап оставила прежним (те самые акцентные стрелки, формирующие пронзительный взгляд). Главным героем образа стало платье затейливого дизайна с экстремальными разрезами: один оголил бедро, другой — остромодное бра-«шторку». Наряд, кстати, от локального калифорнийского бренда No Sesso.

На одном из светских выходов в Москве Ольга Бузова покоряла поклонников и злила хейтеров, пользуясь подобным трюком. Певица выбрала черное макси-платье Roberto Cavalli с лифом-бикини и акцентом на бедре.

Выбирайте победительницу модного баттла!

Джулия Фокс

Globallook

Ольга Бузова

Пресс-служба

Не так давно одинаковыми образами от Miu Miu померились главные фэшиониста — супруга Венсана Касселя Тина Кунаки и Хейли Бибер. Голосуйте за самую стильную в материале Passion.ru!.

Фото: Eastnews / Globallook / Пресс-служба

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