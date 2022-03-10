Бывшая пассия Канье Уэста и Ольга Бузова в платьях-бикини: голосуйте, кто круче
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Eastnews
Джулия Фокс продолжает все начинания экс-бойфренда — после расставания даже мейкап оставила прежним (те самые акцентные стрелки, формирующие пронзительный взгляд). Главным героем образа стало платье затейливого дизайна с экстремальными разрезами: один оголил бедро, другой — остромодное бра-«шторку». Наряд, кстати, от локального калифорнийского бренда No Sesso.
На одном из светских выходов в Москве Ольга Бузова покоряла поклонников и злила хейтеров, пользуясь подобным трюком. Певица выбрала черное макси-платье Roberto Cavalli с лифом-бикини и акцентом на бедре.
Выбирайте победительницу модного баттла!
Globallook
Пресс-служба
Не так давно одинаковыми образами от Miu Miu померились главные фэшиониста — супруга Венсана Касселя Тина Кунаки и Хейли Бибер. Голосуйте за самую стильную в материале Passion.ru!.
Фото: Eastnews / Globallook / Пресс-служба