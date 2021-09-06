Названы стрижки, которые будут популярны этой осенью

В свою очередь, стилист Джордж Нортвуд рассказал о росте популярности стрижек в стиле 1970-х годов. Кроме того, он порекомендовал носить многослойную прическу с челкой до глаз. Об этом сообщили в журнале Vogue.

Как сообщает Люк Хершесон, в этом сезоне будет в тренде любая разновидность стрижки боб. «Речь идет не об одной определенной длине или типе, главное, чтобы была не нужна укладка», — сообщил эксперт. Также он добавил, что одним из актуальных вариантов стрижки считается боб во французском стиле, когда волосы по бокам головы короче, чем сзади. В свою очередь, Фредерик Феккай предрекает востребованность более длинной стрижки боб в пределах линии подбородка и ключиц.

Знаменитый парикмахер и глобальный консультант Redken Вернон Франсуа утверждает, что челка снова в тренде. Хотя чаще всего ее делают девушки с прямыми волосами, на вьющихся и волнистых она тоже смотрится эффектно, отметила специалист.

При этом стилист Шарлотта Менс рассказала, что самой востребованной прической в ее салоне являются кудри. Кроме того, она назвала актуальной короткую стрижку buzz cut, когда волосы одной длины по всей поверхности головы. «Самое замечательное в стрижке то, что уход за волосами очень прост: их легко поддерживать в чистоте и порядке, так что вы всегда и везде будете выглядеть безупречно», — заявила специалист и отметила, что buzz cut радикально изменит ваш образ.