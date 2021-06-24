Быка за рога: королева Испании вышла в платье цвета плаща тореадора

Королева Испании сделала ставку на жгучий алый цвет, ассоциирующийся с плащом тореадора. Для стильной корриды Летиция выбрала расслабленный силуэт, длину миди и акцент на талии. Струящееся платье Salvatore Ferragamo из коллекции весна-лето 2019 дополнили туфли-слингбэки цвета латте от Carolina Herrera. Эта модель является фаворитом монаршей особы уже давно — неудивительно, что на самые долгие встречи и церемонии Летиция надевает именно ее.

Использует потенциал своего гардероба на полную и Кейт Миддлтон, которая не прочь поохотиться за выгодными предложениями масс-маркет-брендов. Недавно герцогиня Кембриджская замиксовала дизайнерский жакет за 182 000 рублей и бюджетными джинсами. Что из этого получилась — читайте на Passion.ru.