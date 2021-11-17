Представитель Бузовой прокомментировал состояние ее здоровья: «У Оли серьезная проблема»

Телеведущая и певица Ольга Бузова ведет активную съемочную жизнь. Исполнительница хита «Мало половин» не жалеет себя и свое тело, если дело касается профессиональных моментов. Так, например, в 2014 году, во время съемок телешоу «Я смогу» и во время участия в шоу «Ледниковый период» девушка получала различные травмы, которые впоследствии не удалось вылечить и до сих пор требуют лечения.

Недавно исполнительница жаловалась на плохое самочувствие в связи с травмой руки. Представитель и, по совместительству, близкий друг Ольги Бузовой в своем Instagram-аккаунте ответил на вопрос волнующихся поклонников экс-ведущей «Дома 2», которые спрашивали, что же у певицы с рукой. «Это сложная для нас история. У Оли действительно серьезная проблема с рукой. Недавно снова пришлось делать МРТ, чтобы снова понять, в чем проблема. Сейчас за Олей смотрят врачи. Любое напряжение на кисть противопоказано», — сообщил Богославский.

Также пиар-агент сообщил, что многие травмы уже давно мучают певицу, однако она занимается их лечением и не позволяет им усугублять собственное состояние здоровья. «Эта и другие травмы появились у Оли после участия в шоу «Я смогу» и «Ледниковый период». К сожалению, они были настолько сильными, что вылечить их невозможно. То есть они всегда будут давать о себе знать. Вы знаете, как Оля все принимает близко к сердцу и как ее это эмоционально выматывает», — пишет он.