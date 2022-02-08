Будет жарко! Дмитрий Нагиев в жилете на голое тело и коже стал героем модной съемки

Ранее мы обсуждали со стилистом уловки знаменитых мужчин, перед которыми не устоит ни одна женщина. Одни пользуются классическими трюками — носят костюмы, демонстрируют тату на подтянутом теле и применяют ароматы с секретными ингредиентами. Другие же наряжаются в розовый с головы до ног и обвешиваются украшениями. Как это работает — читайте в материале Passion.ru.