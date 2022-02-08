Будет жарко! Дмитрий Нагиев в жилете на голое тело и коже стал героем модной съемки
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Пресс-служба
Поклонницы будут в восторге: Нагиев позирует в жилете на голое тело, а тени интригующе играют на мускулистой груди. Образ актера ассоциируется с Жаном Рено в криминальном триллере «Леон»: его герой носил черную шапку бини и очки круглой формы. Дмитрий примерял брутальные пальто из кожи с эффектными потертостями, фактурный пиджак, обыгрывал образы аксессуарами с грубой металлической фурнитурой.
Ранее мы обсуждали со стилистом уловки знаменитых мужчин, перед которыми не устоит ни одна женщина. Одни пользуются классическими трюками — носят костюмы, демонстрируют тату на подтянутом теле и применяют ароматы с секретными ингредиентами. Другие же наряжаются в розовый с головы до ног и обвешиваются украшениями. Как это работает — читайте в материале Passion.ru.
Фото: пресс-служба