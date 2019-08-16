Брюки-палаццо и миниатюрная авоська: Кайли Дженнер примерила непривычный для себя образ

Стиль Кайли Дженнер ассоциируется с ультракороткими платьями, комбинезонами по фигуре и эксцентричными леопардовыми монолуками. Но последние публикации в аккаунте девушки доказывают обратное. Дженнер позирует в красных брюках-палаццо с крупными накладными карманами и элегантном топе-халтере красного цвета. В руках Кайли – миниатюрная сумка-авоська – один из фаворитов этого лета среди аксессуаров. Образ, построенный на контрастах, дополнили массивные белые кроссовки и крупные серьги.