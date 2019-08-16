Брюки-палаццо и миниатюрная авоська: Кайли Дженнер примерила непривычный для себя образ

Стиль Кайли Дженнер ассоциируется с ультракороткими платьями, комбинезонами по фигуре и эксцентричными леопардовыми монолуками. Но последние публикации в аккаунте девушки доказывают обратное. Дженнер позирует в красных брюках-палаццо с крупными накладными карманами и элегантном топе-халтере красного цвета. В руках Кайли – миниатюрная сумка-авоська – один из фаворитов этого лета среди аксессуаров. Образ, построенный на контрастах, дополнили массивные белые кроссовки и крупные серьги.
Недавно модель опубликовала серию семейных снимков, на которых она в пышном платье с шелковым корсетом позирует вместе с Трэвисом Скоттом. Поклонники предполагают, что пара готовится к свадьбе.
Текст: Алиса Фридман
Фото: Instagram
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