Корсет и платье в викторианском духе: Кайли Дженнер выбрала романтический аутфит для семейной прогулки

На снимках Дженнер позирует со своим возлюбленным, Трэвисом Скоттом, и их дочкой Сторми. Недавно все обсуждали белое платье Кайли, в котором она отправилась в путешествие в честь своего дня рождения. Поклонники предположили, что пара решила сыграть тайную свадьбу, приняв платье для вечеринки за наряд для бракосочетания.