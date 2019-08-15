Корсет и платье в викторианском духе: Кайли Дженнер выбрала романтический аутфит для семейной прогулки

Вопреки своей любви к облегающим платьям-мини и неоновым топам, Дженнер надела романтичное кремовое платье с нежными оборками, объемными рукавами и цветочным принтом. Дополнил наряд и подчеркнул талию шелковый корсет. К комплекту Кайли подобрала белые сандалии-слайды, миниатюрную сумочку конфетно-розового цвета и остромодные узкие очки, декорированные жемчугом.
На снимках Дженнер позирует со своим возлюбленным, Трэвисом Скоттом, и их дочкой Сторми. Недавно все обсуждали белое платье Кайли, в котором она отправилась в путешествие в честь своего дня рождения. Поклонники предположили, что пара решила сыграть тайную свадьбу, приняв платье для вечеринки за наряд для бракосочетания.
Текст: Алиса Фридман
Фото: Instagram
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